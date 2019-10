Diletta Leotta è stata sorpresa dai paparazzi della nota rivista nazionale in atteggiamenti intimi col famoso sportivo: i dettagli bollenti

Diletta Leotta è ormai un volto iconico del giornalismo sportivo. Bellissima è colta è il sogno proibito di ogni tifoso.

Star anche sui social, dove vanta oltre 5 milioni di follower i quali la seguono nei suoi viaggi e nella sua vita professionale. Spesso protagonista di scatti bollenti e da censura, la giornalista sportiva sicula è acclamata non solo per il suo sapere inerente al calcio ma anche per le sue forme esplosive.

Negli ultimi giorni è tornata al centro del gossip per la sua presunta crisi con Daniele Scardina. Ma il settimanale ‘Chi’ ha ‘scardinato’ ogni tipo di sospetto rivelando al contrario che tra i due andrebbe a gonfie vele e che avrebbero passato recentemente la notte insieme. Scopriamo di più.

Diletta Leotta in crisi con Daniele Scardina? La risposta di ‘Chi’

Ultimamente dal web echeggiava una presunta crisi sentimentale tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Di contro nelle ultime ore la rivista diretta da Alfonso Signorini al contrario ha lanciato la bomba.

La relazione tra i due non solo starebbe andando a gonfie vele ma avrebbero anche passato la notte insieme. Ma procediamo con ordine scoprendo tutti i dettagli.

La Leotta: i momenti ‘più accesi’ con Scardina

Secondo quanto riportato dalla celebre rivista, la giornalista sportiva avrebbe preso parto all’Allianz Cloud una manifestazione all’insegna della Boxe.

Chi a tal proposito riporta che già dal modo di partecipare alla manifestazione da parte della giornalista sportiva era palese che ‘il suo coinvolgimento andava ben oltre quello di una semplice spettatrice’. Poi prosegue soffermandosi sul ‘dopo match’:

‘Dopo i festeggiamenti per la vittoria di King Toretto hanno passato la notte insieme in casa di lei’

e ancora:

‘E da lì sono usciti il giorno dopo, sabato, in tarda mattinata, separati ma per ritrovarsi a pranzo sulla terrazza del ristorante Ceresio 7 con altri amici’

poi prosegue e conclude:

‘Poi di nuovo a casa insieme. Finché verso sera lei è uscita da sola e ha preso un taxi per andare negli studi di Dazn. La magia continua’

Dunque nessuna aria di tempesta all’orizzonte. La favola tra i due continua senza intoppi? Staremo a vedere.