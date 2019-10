Diletta Leotta torna ad incantare sui social. Questa volta alla provocazione non si può resistere. La giornalista sfodera le sue doti sensuali

Non è la prima volta che Diletta Leotta fa parlare di sé per le sue curve e la sua sensualità. Solo di recente un vestitino molto attillato aveva fatto il giro del web. Adesso, la giornalista sportiva di DAZN torna a sfoderare le sue armi di ‘seduzione di massa’.

Diletta Leotta seduce tutti con la sauna

In molti l’hanno paragonata a Belen Rodriguez, la versione bionda della showgirl argentina e tutta made in Italy. Difficile trovare qualche difetto a Diletta Leotta. La venere di Dazn ha di nuovo mandato in tilt il web. Dopo aver lavorato e festeggiato la vittoria del suo nuovo ragazzo, il pugile Daniele Scardina, si concede la sauna rilassante. Ovviamente, la giornalista ha voluto condividere con tutti i fan questo suo momento ‘privato’.

Le luci soffuse, i fumi e la pelle sudata per l’eccessiva temperatura tipica della saura, hanno contribuito a rendere il video postato ancora più rovente. La telecamera del suo cellulare inquadra prima il viso stupendo, poi il corpo sensuale: focalizzandosi soprattutto sulle gambe decisamente molto femminili.

Diletta, un’icona di bellezza e sensualità

Ormai è una consuetudine sentir parlare della sua bellezza. E’ proprio quello che prima di tutto risalta agli occhi. Ma basta seguirla qualche attimo nella sua professione per capire che Diletta è molto altro. La sua, nonostante la giovane età, è una carriera che molto donne invidiano.

La bella catanese, infatti, si è attirata addosso l’invidia di molte donne del suo campo. Necessaria, quindi, di tanto in tanto una sauna per depurarsi dalle ‘tossine’ e dalle persone che non vedono altro che il marcio degli altri. Purtroppo, le donne belle, brave e preparate fanno sempre questo effetto.

Si vocifera di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, dove già qualche tempo fa fece la sua comparsa. Questa volta però potrebbe avere un ruolo ben preciso al fianco di Amadeus. I fan non sperano altro. Ecco il video della sauna.