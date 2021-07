L’ultimo post della nota giornalista sportiva ha davvero infiammato il web, ottenendo un boom di like in pochissimo tempo.

La meravigliosa Diletta non rinuncia mai a sfoggiare il suo corpo a dir poco mozzafiato, nel suo ultimo post ha mostrato tutta la sua bellezza.

Diletta Leotta, non è più sola!

Da poco è arrivata una notizia super bomba da parte di DAZN.

Ha annunciato che per i prossimi anni, oltre a Diletta Leotta, anche Giorgia Rossi trasmetterà la Serie A.

Veronica Diquattro, amministratore delegato di DAZN, ha rivelato:

“A tutti i livelli è forte la presenza femminile, al punto che il nostro obiettivo è arrivare in breve tempo al 50% dei dipendenti”.

La giornalista, affiancherà la Leotta, le due riusciranno ad andare d’accordo? dato che entrambe hanno dei bei caratterini.

Intanto Diletta, da poco è tornata in Italia dalla sua vacanza in Turchia con Can Yaman e i genitori dell’attore.

Non ha nemmeno disfatto le valigie e già subito ha sfoggiato il suo super corpo abbronzato, lo scatto in poco tempo ha infiammato il web, vediamolo.

Diletta Leotta, la foto bollente – Foto

Poco fa l’attuale fidanzata di Can Yaman ha lasciato tutti senza parole, come sempre d’altronde.

Ha condiviso una foto che ha incantato l’intero web.

Si è mostrata con dei micro pantaloncini blu super corti e il corrispettivo top che avvolge il suo prosperoso décolleté con un nodo, anche se non è poi così stretto bene, ironicamente un utente ha scritto:

“Sto provando a fare swipe up per sciogliere il nodo”

Ma non è l’unico, infatti numerosi ammiratori della Leotta, l’hanno inondata di tantissimi apprezzamenti come “Zoom da procedura”, “Ultimamente sei sempre più raggiante”, “Che sorriso, sei una meraviglia”.

La bellezza disarmante della nota giornalista sportiva incanta sempre tutti.

