Diletta Leotta umiliata da Collovati: “Va allo stadio solo per essere guardata” – FOTO

Diletta Leotta sotto accusa: “Se va allo stadio così, significa che vuole essere solo guardata”. La critica di Caterina Collovati nei confronti della bella presentatrice siciliana.

Uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, quello di Diletta Leotta. Una delle conduttrice sportive più seguite sui social non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per la sua bravura. Quest’ultima è spesso al centro delle critiche. Di recente, Caterina Collovati ha punzecchiato la giornalista per gli outfit che indossa allo stadio.

Diletta Leotta criticata sui social

Una delle giornaliste sportive più ammirate del panorama televisivo è Diletta Leotta. La sua carriera è iniziata qualche anno fa subito dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza alla Luiss. Per qualche anno è stata conduttrice del Telegiornale sportivo in collaborazione con Gianluca Di Marzio su Sky. E’ anche una delle speaker radiofonica di Radio 105. Ultimamente è al timone del programma calcistico di Dazn ‘Diletta Gol’. La conduttrice è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere con i suoi seguaci foto da capogiro . Ma spesso finisce nel mirino delle critiche per i suoi outfit definiti troppo audaci. La sua bellezza di certo non passa inosservata.

Caterina Collovati ha criticato il mondo di vestirsi della conduttrice quando si reca come inviata sul campo durante le partite di serie A: ecco cosa ha scritto sul suo account Facebook.

Caterina Collovati critica la giornalista

La Collovati ha punzecchiato Diletta Leotta per una frase scritta da quest’ultima suoi social. Senza troppi giri di parole ha poi affermato, probabilmente in riferimento ai cori spinti allo stadio San Paolo:

“Se ti interessa il calcio ascolti le mie parole, altrimenti mi guardi’, dice Diletta Leotta. Io dico che se una giornalista va allo stadio così agghindata preferisce essere guardata piuttosto che ascoltata”.

Per il momento, la conduttrice sportiva non ha risposto alle sue critiche.