Diletta Leotta, regalo ai fan: si apre l’accappatoio dopo il bagno in vasca – FOTO

Diletta Leotta, regalo ai fan: si apre l’accappatoio dopo il bagno in...

La conduttrice sportiva ha postato uno scatto piccante che in poche ore ha superato i 280 mila likes. Vediamolo insieme.

Diletta Leotta non si smentisce mai e su Instagram, tutte le volte che compare, fa il pieno di cuoricini.

Sono passate pochissime ore dall’ultima foto che la conduttrice sportiva ha caricato ed è già diventata virale.

Lo scatto in questione è incredibile e ha tolto il fiato ai followers della Leotta, che non credevano ai propri occhi.

Diletta Leotta alza la temperatura di Instagram

La giornalista sportiva è una garanzia di ascolti per DAZN e di like su Instagram, con i suoi 7,3 milioni di followers.

La Leotta, di cui vi abbiamo recentemente parlato per il gossip con Can Yaman, posta spesso scatti incredibili.

Le reazioni dei followers, da anni, sono sempre le stesse. C’è chi con garbo si complimenta con Diletta per la sua estrema sensualità e chi, invece, lascia commenti sopra le righe.

Una cosa è certa, Diletta è apprezzatissima dai maschietti, che le chiedono sempre di pubblicare scatti nuovi.

E oggi, la Leotta ha deciso di accontentarli.

La conduttrice esagera, la foto è da censura

Diletta Leotta si mostra spesso in mise attillate, che lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

Questa volta, invece, la conduttrice ha tolto direttamente i vestiti e si è mostrata avvolta solamente da un accappatoio.

La foto è un vero e proprio dono fatto da Diletta per i suoi fan, che non possono fare a meno di notare come l’accappatoio si apra e lasci sbrodolare fuori il décolleté.

Immediati i commenti scritti dai suoi followers, del calibro di:

“C’è chi sta zoomando e chi mente.”

Non ci resta che rimanere in attesa di nuovi piccantissimi scatti!