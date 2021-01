Diletta Leotta, le dolci dediche di Can Yaman: le parole d’amore emozionano...

Risvolti romantici per la storia d’amore più chiacchierata degli ultimi giorni. Le dolci parole di Can Yaman per la star di DAZN mandano in visibilio i fan.

La favola tra Diletta Leotta e l’affascinante attore turco Can Yaman sta facendo letteralmente sognare milioni di utenti sui social.

Dopo la burrasca degli ultimi giorni dovuta alle gratuite offese da parte degli haters a Can Yaman, relative al gossip sulla sua storia con la bellissima giornalista sportiva, l’attore ha deciso di chiudere il suo account Twitter.

In queste ultime ore però, affievolitasi l’aria di tempesta, il protagonista di DayDreamer ha mandato in tilt i social con alcune stories molto speciali, le quali racchiuderebbero dolcissime parole d’amore per la Star di DAZN. Scopriamole insieme.

Can Yaman innamorato su Instagram: ‘Ho incontrato un angelo’

Dopo i 5 giorni di passione nella Capitale, l’attore turco e Diletta hanno dovuto separarsi per raggiungere ognuno il proprio set lavorativo.

Lontani dagli occhi, ma non certamente lontani dal cuore. A dimostrarlo le ultime stories di Can Yaman il quale avrebbe dedicato diversi post alla sua ‘Giulietta’.

A lasciarlo intendere, la condivisione di uno stralcio del brano ‘Una notte a Napoli’ di Pink Martini, pubblicato nell’esatto momento in cui anche la Leotta per motivi lavorativi è approdata nell’amatissima città campana:

‘Una notte a napoli, con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare’

ha scritto l’attore, come ad esprimere un forte desiderio di trascorrere nuovi momenti magici insieme, per ritornare a fidarsi e ad amare dopo una delusione.

Ma non finisce qui.

IG story #CanYaman 🎧

Canzone di Pink Martini – Una notte a Napoli 🇮🇹 🎶 Quando ami da morire

Chiudi gli occhi e non pensare

Il tempo passa, l'amore scompare

E la danza finirà! Una notte a Napoli

Con la luna ed il mare

Ho incontrato un angelo

Che non poteva più volar 🎶 pic.twitter.com/VxaRKIr0CH — Can Yaman Italian Fans (@canyamanitalian) January 17, 2021

La promessa dell’attore turco

Le parole d’amore per la bella telecronista sportiva, non si sono placate.

Can Yaman sembrerebbe a tal proposito notevolmente preso da Diletta Leotta alla quale attraverso un altro bellissimo brano di Bebe, Siempre me quedarà, ovvero ‘Resterò per sempre’, pare averle fatto un’importante promessa d’amore, nell’attesa di un nuovo incontro.

Instagram story di #CanYaman 🕯🎶

Ascolta la canzone di Bebe – Siempre me quedará ( Resterò sempre) 🎶 Resterò sempre

La voce soave del mare

Per respirare di nuovo la pioggia che cadrà

Su questo corpo e si bagnerà 🎶 Molto rilassante 💟 pic.twitter.com/4Od1AXZSOL — Can Yaman Italian Fans (@canyamanitalian) January 17, 2021

I post apparsi poche ore fa sui social hanno emozionato e allo stesso tempo incuriosito i fan, i quali attendono con ansia che i due presto escano allo scoperto, ufficializzando il loro travolgente amore.