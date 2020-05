Diletta Leotta, il vestito con stampe floreali è davvero corto: l’ultimo scatto della giornalista sportiva stuzzica i fan.

Classe 1991, Diletta Leotta è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per il suo talento. Da quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo, la giornalista ha catturato immediatamente il cuore di milioni di italiani. Sui social, la conduttrice siciliana ama condividere momenti della sua vita quotidiana e molti di questi sono da togliere il fiato. In queste ore, ha condiviso un nuovo scatto: indossa un mini abito che stuzzica inevitabilmente la fantasia dei seguaci.

Diletta Leotta: outfit floreale

Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 6.5 milioni di follower sempre pronti ad inondarla di complimenti. Diletta Leotta ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana e, non molti giorni fa, ha postato una serie di foto mentre è intenta a fare una partita a scacchi con il padre accompagnati dalla seguente didascalia:

«Alla fine la partita a scacchi l’ha vinta mio papà… e si vede» https://www.instagram.com/p/CAntL50gVcS/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Non smette di sorprendere, stupire ed incantare tutti i suoi tantissimi fan e follower su Instagram infatti poche ore fa ha condiviso un nuovo post che ha lasciato tutti senza parole.

La giornalista sportiva incanta i fan

Prima di iniziare la diretta radiofonica, Diletta Leotta ha pensato bene condividere un nuovo post sui social che ha, come sempre, lasciato tutti senza parole. Per quale motivo?

Nel dettaglio, la speaker di Radio 105 indossa un abito con stampe floreali con una evidente scollatura sul décolléte, di colore rosa, fucsia e rosso, a seconda della fantasia, di fiori, che propone. Il vestito è davvero corto e scatena l’ironia del popolo del web. Un utente ha infatti scritto: