I glutei burrosi squarciano i leggings, Diletta Leotta in pubblico manda in tilt i social con uno scatto seducente

I glutei burrosi squarciano i leggings, Diletta Leotta in pubblico manda in...

Diletta Leotta, l’allenamento della conduttrice siciliana è bollente: il lato B esplode dal leggings

Oltre ad essere uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo, Diletta Leotta è una vera star anche sui social. Il suo account Instagram, infatti, vanta oltre 6.5 milioni di follower che non si perdono mai una sua stories o un suo nuovo post. Non molte ore fa, è riuscita a stregare i suoi seguaci con uno scatto da capogiro: i leggings che indossa per il suo work out fanno fatica a contenere il suo lato B esplosivo, fan in delirio.

Diletta Leotta, l’allenamento è bollente

Una carriera ricca di tante soddisfazioni quella di Diletta Leotta. La giornalista sportiva è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua straordinaria bellezza ma soprattutto per il suo talento. Nel 2010 approda su una rete locale siciliana ma la svolta decisiva è arrivata nel 2015 quando è stata chiamata a condurre Sky Serie B su Sky Sport 1. Ultimamente, l’abbiamo vista come co-conduttrice della 70° edizione del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus.

Su Instagram, la giornalista sportiva ama condividere momenti della sua vita quotidiana e anche questa volta è riuscita a stupire tutti con uno scatto da far perdere la testa.

Lato B in primo piano

Non molte ore fa, Diletta Leotta ha postato una serie di storie che mostrano il suo work out quotidiano per aver un fisico da urlo.

Tuttavia, l’attenzione dei suoi seguaci è stata catturata da un dettaglio decisamente non trascurabile. Il leggings che indossa per il suo allenamento mette ben in evidenza il suo lato B.

