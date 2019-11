Dieta per salvare il cuore: i cardiologi raccomandano pasta, peperoncino, cioccolato fondente...

Come tenere al sicuro il proprio cuore con una dieta basata su pasta, peperoncino, cioccolato fondente e caffè.

Il cuore è un organo importantissimo del nostro corpo, ma come proteggerlo?

Di recente, si è parlato di una dieta del cuore, che si basa su pasta, peperoncino, cioccolato fondente e caffè.

Forse qualcuno di voi sta sgranando gli occhi, perché sembra il regime alimentare dei sogni, eppure sappiate che è tutto vero.

Promossa con pieni voti, la dieta mediterranea, le spezie, i carboidrati interi.

Nel congresso tenutosi a Roma sulla cardiologi, al quale hanno partecipato 4 mila cardiologi di tutto il mondo, si è parlato di come proteggere il cuore.

“Gli alimenti, se scelti con cura e cucinati nel modo giusto, sono le vere medicine del futuro, specialmente per il cuore“.

Questo è ciò che spiega Leonardo Calò, direttore dell’unità cardiologica dell’Ospedale Generale del Casilino e presidente del Palazzo dei Congressi.

No, quindi, alla demonizzazione di caffè (fino tre al giorno) e cioccolato (anche 30-40 grammi al giorno fino all’80-85% di buio), che hanno eccellenti effetti antiossidanti sul sistema cardiovascolare.

Inoltre, vengono riconfermati pane e pasta, preferibilmente di grano integrale, farro e orzo.

L’uso di spezie e aromi come origano, capperi, cipolla rossa, pepe, curry, zenzero, basilico, prezzemolo hanno un effetto molto potente sulla longevità.

Amici del cuore anche cibi e bevande rossi: i cardiologi promuovono vino rosso, frutti rosso porpora, pomodori, ancora meglio se cotti perché rilascia una sostanza che ha un’azione positiva anche per combattere il cancro.

Fa attenzione invece alle proteine ​​animali (massimo 0,8 grammi per chilo di peso), sale (da ridurre, se non eliminato) e sostituti del pane come cracker e grissini che causano un picco di insulina e fanno avere solo più fame.

Lungo tutta la linea, lo zucchero è stato respinto a gran voce, in particolare quello contenuto negli alimenti o nelle forme più raffinate: favorisce l’insorgenza di neoplasie e malattie cardiache.