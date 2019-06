Sai qual è l’ingrediente segreto della dieta mediterranea?

Dai suoi benefici salutari alla riduzione del rischio tumorale, la dieta mediterranea è uno dei modi più deliziosi per mangiare e restare in buona salute. Scopriamo i benefici di tale regime alimentare.

Le erbe e le spezie mediterranee più popolari

La dieta mediterranea è seguita in Turchia, Egitto e parti dell’Africa nordoccidentale, insieme alla Spagna, al sud della Francia, all’Italia e alla Grecia.

Sono molte le cucine da cui prendere ispirazione! Molte delle erbe e altri condimenti esistenti, in questo regime alimentare sono familiari. Ci sono una varietà di erbe utilizzate in diverse cucine mediterranee.

Ecco alcuni dei più popolari:

Basilico

Origano

Prezzemolo

Timo

Rosmarino

Saggio

Foglia d’alloro

Lavanda

Maggiorana

Borragine

Non dimenticarti delle miscele di erbe come le erbe di Provenza e il bouquet di fiori che vengono utilizzati nei piatti del sud della Francia.

Per le spezie saporite utilizzate per condire piatti in tutto il Mediterraneo, ti consigliamo di tenere in considerazione le seguenti:

Zafferano

Paprica

Sommacco

Cumino

za’atar

Pepe

Finocchio

Cannella

Questo non è affatto un elenco completo, ma qualcosa per iniziare.

Avere a disposizione queste erbe e spezie nella tua dispensa è un ottimo modo per aggiungere sapore alla tua cucina senza dover fare affidamento su sale, burro e salse pesanti.

Sono perfetti per creare cene veloci e salutari per soddisfare tutta la famiglia, salvaguardandone la salute.

E c’è di più: queste erbe e spezie che fanno parte della dieta mediterranea sono piene di antiossidanti e hanno altre proprietà che migliorano la salute. Chi potrebbe dire di no a tutto ciò?

Assicurati di poter sempre preparare un pasto mediterraneo avendo questi ingredienti sempre presenti nella dispensa della cucina.

Non ci resta che augurarvi buon appetito con i piatti della cucina mediterranea, le migliori scelte per una alimentazione sana e genuina, nonché gustosa e deliziosa.