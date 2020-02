Il capitano della Diamond Princess, la nave messa in quarantena per il Coronavirus, è italiano e si chiama Gennaro Arma. Egli ha deciso di rimanere in servizio fino a quando anche l’ultimo passeggero non sarà sbarcato.

Gennaro Arma è stato soprannominato dalla stampa brave captain per il suo coraggio.

Il capitano coraggioso

Per la stampa e per tutti i passeggeri della Diamond Princess, Gennaro Arma è diventato the brave captain. L’uomo, originario della penisola sorrentina, ha deciso di rimanere in servizio fino a quando l’ultimo passeggero verrà evacuato. La Diamond Princess ha catturato l’attenzione mondiale a causa dell’allarme Coronavirus scattato a bordo. Da allora la nave e i suoi passeggeri, è stata messa in quarantena nel porto di Yokohama.

Gennaro Arma, ogni giorno, cerca di motivare i suoi passeggeri affinché tengano duro e rispettino le misure di sicurezza. Ad esempio, il 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati, ha recitato una poesia d’amore agli altoparlanti e ha fatto distribuire cioccolatini a tutti i passeggeri. I suoi annunci sono diventati leggenda. Sono tanti i passeggeri che, attraverso i loro social, lo ringraziano. Non solo attraverso i social ma anche con lettere cartacee.

Le parole del capitano

Una gestione coraggiosa dell’emergenza poiché ha deciso di rimanere a bordo. I suoi connazionali a bordo, invece, verranno rimpatriati tra pochi giorni. Ad attenderlo ci sono moglie Marianna e figlia. Come si legge su Repubblica, il capitano ha affermato:

“È una situazione difficile, soprattutto inedita per tutti noi ma tenuto conto delle condizioni in cui ci troviamo, siamo tranquilli. A bordo c’è tanto da fare, la mia unica preoccupazione è prendermi cura dei passeggeri e dell’equipaggio. Speriamo solo che finisca presto”.

Il capitano, se la nave finirà la quarantena, dovrà partire alla volta di nuove crociere prima di poter riabbracciare la famiglia.