Intanto spunta anche una lettera anonima inviata allo studio dell’avvocato Giacomo Frazzitta.

Novità importanti sono emerse sul caso di Denise Pipitone, durante il consueto appuntamento settimanale con la trasmissione di Rai tre “Chi l’ha visto?”.

La prima novità riguarda una nuova interpretazione della testimonianza di Battista Della Chiave, l’uomo sordomuto che aveva detto di aver visto la piccola Denise dopo la sua scomparsa da Mazara del Vallo, il primo settembre del 2004.

Federica Sciarelli ha chiesto all’esperta Rai Laura Santarelli di riesaminare domande e risposte tra il testimone e l’interprete della Procura.

Secondo i periti del programma televisivo, infatti, l’interprete che all’epoca dei fatti era stata chiamata per “tradurre” quanto detto dall’uomo, avrebbe dato un’erronea testimonianza delle sue parole.

“Denise Pipitone è stata rapita da due uomini e portata via in moto e poi in barca. L’ha presa il ragazzo riccioluto di 25 anni con pizzetto e baffi portandola via con lo scooter. La bimba piangeva perché non aveva niente da mangiare poi le è stato dato da mangiare e si è calmata e addormentata”