Decreto “io resto a casa”: consigli su come passare il tempo e distrarci

Grazie al decreto ribattezzato “Io resto a casa”, l’Italia tutta è diventata zona arancione. Possiamo uscire solo in pochissimi casi, come possiamo ammazzare il tempo?

Ai tempi della zona rossa estesa a tutta Italia per contenere il Covid 2019 ed il conseguente decreto “io resto a casa”, come possiamo passare il tempo? Siamo costretti a casa per una buona ragione, evitare che la pandemia si espanda ancora. Per prima cosa, cerchiamo di vivere la cosa in modo normale, senza farci prendere dal panico o isteria. I rifornimenti di cibo sono garantiti, presto arriveranno le giuste mascherine evitate quindi il fai da te che potrebbe essere deleterio. In questo caso il motto meglio di niente è da evitare.

Per mantenere una sorta di normalità, dobbiamo crearci una nuova routine, scaglionando le cose da fare, come faremo in una giornata qualunque. Ecco alcuni consigli riguardo alcune cose che possiamo fare per passare il tempo in casa fino al 3 aprile.

Come passare il tempo?

Pulizie e lavoretti vari

Capita spesso di non aver tempo per mettere ordine oppure fare tutti quei piccoli lavori di bricolage che non abbiamo mai tempo di fare. Possiamo ordinare gli armadi, mettere in ordine le dispense, trovare gli oggetti inutili che poi getteremmo in futuro, lavoretti di bricolage…

Viaggi virtuali

Esistono molte piattaforme che ci permettono di aprire una finestra sul mondo, viaggiando in luoghi lontani restando comodamente a casa.

Solidarietà digitale

Il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione ha avviato quest’iniziativa supportato con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Molte aziende hanno offerto gratuitamente i loro servizi con lo scopo di migliorare la vita di chi resta a casa. Potremo accedere gratuitamente a:

piattaforme che permettono il telelavoro o lo smart working

connessione gratuita

lettura di giornali, libri sui vostri dispositivi

vedere serie televisive con piattaforme streaming

piattaforme di e learning, accesso a corsi

troviamo l’elenco completo nel sito istituzionale dedicato.

Giardinaggio

Possiamo fare qualche lavoretto di giardinaggio, mettere a dimora alcune piante o travasare le piante. Possiamo inoltre eliminare le erbacce, anche con metodi naturali, pulire o ordinare i nostri balconi o giardini.

Fare esercizio

In queste lunghe giornate è importante fare un minimo di movimento. Online troviamo moltissimi tutorial gratuiti, con esercizi semplici che possiamo svolgere usando oggetti comuni che abbiamo in casa.