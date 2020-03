Diserbante naturale, come si realizza? Ricette e metodi low cost!

Se abbiamo un giardino potremmo aver bisogno di eliminare le piante infestanti. Possiamo usare un diserbante naturale. ecologico, atossico e soprattutto a basso costo.

Un diserbante naturale può aiutarci a combattere le erbe infestanti in maniera del tutto ecologica, non tossica per noi o i nostri animali. Possiamo tranquillamente avere un’efficace azione anche senza utilizzare dei prodotti chimici. Un’altra azione interessante è che questo genere di prodotti non danneggiano gli insetti importanti come ad esempio le api.

Alcune ricette naturali:

Spesso si tratta di antichi metodi, tutt’oggi efficaci:

sicuramente la più nota soluzione è composta un litro di aceto di vino bianco e 120 ml di limone concentrato . Una volta mescolato lo potrete versare dentro un vaporizzatore e sprizzare direttamente verso le erbacce.

il sale è sicuramente tra i più antichi di cui abbiamo notizia. Solitamente prima si usa versare dell'acqua bollente alla base delle radici delle piante, coprire di sale le singole erbacce e poi gettare nuovamente acqua bollente. Un metodo ben noto anche ai romani, che applicarono anche alla città di Cartagine, come monito per i futuri ribelli. Solitamente sciolgo il sale in acqua bollente, un litro d'acqua e circa 2-300 gr di sale. Copro, lasciando raffreddare e poi uso la soluzione con un vaporizzatore.

riciclate l'acqua di bollitura delle uova , da versare ancora bollente alla base delle piante che si vuole eliminare.

il gin di bassa qualità ha un costo contenuto e solitamente viene venduto in bottiglie da almeno un litro. Se lo mescolate con il succo di due limoni, lo potrete vaporizzare sulle piante infestanti.

250 ml di aceto, 100 gr di sale tutto disciolto in un litro di acqua bollente , da gettare direttamente alla base delle radici.

comprate un bruciatore a gas. Sembra un piccolo lanciafiamme, vi permetterà di bruciare la pianta e le sue radici. Un metodo molto veloce e selettivo.

Le piante infestanti

Eliminare la gramigna è purtroppo molto difficile da eliminare. Spesso serve olio di gomito per arrivare alle radici e poi uno dei metodi precedenti. Se particolarmente radicata, il solo metodo è quello chimico, utilizzando quelli pensati per le piante a foglia stretta. Personalmente la tratto come un prato molto robusto, in grado di resistere al passaggio dei cani molto grandi.

Altra categoria di piante che dobbiamo eliminare, sono i rovi. Sono meno tenaci della gramigna, quindi un diserbante naturale vi aiuterà a liberarvene facilmente.

Non esistono diserbanti naturali per alberi, la sola cosa che potrete fare è optare per una potatura selettiva o abbatterlo.