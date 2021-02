In arrivo grandi sorprese per tutti gli appassionati della soap turca più seguita di tutte, in onda dal lunedì al venerdì su canale 5!

La storia d’amore tra Can e Sanem sarà finalmente libera di proseguire o ci saranno ancora intoppi dovuti agli intrighi di Huma ed i fratelli Ygit e Polen?

Scopriamo insieme tutto ciò che accadrà nelle prossime attese puntate di DayDreamer-Le Ali del Sogno!

DayDreamer spoiler 1-5 febbraio: Leyla vuole chiudere con Osman

La sorella della Aydin è sempre più confusa sui suoi sentimenti. Nonostante abbia più volte cercato di convincersi che la cosa migliore sia sposare Osman, non reisce a scordare Emre.

Nella prossima settimana Leyla prenderà la decisione di chiudere con il suo fidanzato: Osman noterà chiaramente il suo distacco e ciò lo turberà parecchio.

Per un po’ Leyla fingerà di provare gelosia nei confronti di Osman ma non riuscirà ugualmente a nascondere i suoi veri sentimenti per Emre: il fidanzamento con Osman così si romperà definitivamente.

Nel frattempo il fratello del Divit assumerà Melis come sua segretaria. Anche per CeyCey le cose si metteranno sempre peggio perché il disguido sul matrimonio con Ayane non si chiarirà.

Anticipazioni prossime puntate: Can chiede la mano di Sanem

I due protagonisti sono appena riusciti a chiarire tutte le incomprensioni che li avevano divisi nelle settimane passate e sono tornati insieme, decisi a far funzionare la loro storia.

Ma sarà davvero possibile? Innanzitutto un primo motivo di scontro si avrà quando Sanem firmerà il contratto con l’editore Yigit, segretamente suo corteggiatore.

In seguito verrà organizzata una cena tra la famiglia Divit e gli Aydin ma come sempre Huma si impegnerà per mettere in cattiva luce i genitori di Sanem.

La serata dunque non sarà un successo finché però al bel fotografo non verrà in mente una proposta sconvolgente da fare alla sua Sanem.

La trama degli episodi in onda fino al 5 febbraio continueranno con la presentazione del libro di Polen: durante la serata sarà ancora Huma ad elogiare la ex di Can per far sfigurare Sanem.

In seguito tutti parteciperanno ad un party organizzato per il compleanno dei Divit durante il quale Can farà la sua proposta: chiederà davanti a tutti la mano di Sanem!

Polen ci resterà talmente male che deciderà di partire per Londra!

Se vuoi restare sempre aggiornato sulle novità che riguardano la soap DayDreamer continua a seguirci!