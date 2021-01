Chi è Utku Ateş, Yigit di DayDreamer: età, fidanzata e curiosità – FOTO

Ecco tutto quello che sappiamo sul bellissimo e talentuoso attore, che interpreta il rubacuori Yigit in DayDreamer.

Utku Ateş ha fatto da poco capolino nella serie turca di successo ed è già una star anche in Italia.

I protagonisti di DayDreamer sono amatissimi nel nostro Paese.

Si prevede che, come Can Yaman e Demet Özdemir, Utku Ateş diventerà super richiesto anche nelle trasmissioni televisive nostrane.

Scopriamo tutto su di lui!

Chi è Utku Ateş

Nasce il 19 aprile del 1990 a Istanbul e ha quindi 30 anni. Studia alla Bahçeşehir University, dopo di che debutta in televisione nel 2014.

Tra le produzioni di maggior successo a cui ha partecipato, compaiono Kurt Seyit ve Sura, Çilek Kokusu, Poyraz Karayel, Hayat Sirlari, Jet Sosyete, Kuzgun e Ege’nin hamsisi.

L’attore deve la sua notorietà, anche in Italia, quando entra nel cast di DayDreamer – Le ali del sogno, dove interpreta il personaggio di Yigit.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Utku Ateş (@utkuates)

All’apparenza buono, si rivelerà essere il cattivo numero uno della soap opera turca.

L’uomo minerà la felicità di Can Divit e Sanem Aydin e metterà su un piano diabolico contro la coppia.

Yigit è talmente scaltro che sarà molto difficile, per i protagonisti e per i telespettatori della soap, prevedere le sue prossime mosse.

Vita privata e curiosità

Utku Ateş è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove è seguito da 250 mila followers.

Le puntate di DayDreamer in cui recita il bellissimo attore sono da poco in onda in Italia. Si prevede, quindi, che la sua notorietà crescerà enormemente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Utku Ateş (@utkuates)

Utku è una persona molto riservata e non è noto se abbia una relazione sentimentale in corso. Sui suoi social non c’è traccia di una presunta fidanzata.