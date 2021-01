La soap opera turca torna su Canale 5 e spunta ora la verità sulla sospensione e sul dietrofront di Mediaset.

La notizia della sospensione di DayDreamer aveva sconvolto i fan della serie, tanto da spingerli a lanciare una petizione.

La volontà del pubblico è stata ascoltata dai vertici di Mediaset, che hanno così deciso di far tornare la soap opera turca in tv.

In questo articolo vi abbiamo svelato quando tornerà DayDreamer. Ora, invece, vi riveliamo i motivi che avrebbero spinto Mediaset a sospendere la soap prima e a farla tornare dopo.

La verità sulla sospensione di DayDreamer

Ultimamente, DayDreamer stava registrando degli ascolti davvero bassi.

Secondo alcuni, sarebbe risultata poco congeniale la collocazione della soap opera di giovedì sera, lo stesso giorno in cui su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 6.

Inoltre, con l’inizio di Amici 20, la soap turca ha perso, per forza di cose, anche la collocazione del sabato pomeriggio, che aveva sempre registrato ottimi risultati.

I vari cambi di palinsesto, inoltre, potrebbero aver fatto storcere il naso ai fan a tal punto da spingerli ad abbandonare DayDreamer.

Dopo la petizione, però, i vertici di Mediaset hanno annullato la loro decisione. Ma sarà soltanto questo il motivo?

Il clamoroso ritorno, c’entra Diletta Leotta?

DayDreamer tornerà presto su Canale 5 si prevede che farà il boom di ascolti.

Il pubblico attende trepidamente la prossima puntata, che è riuscita a conquistare grazie alla firma della petizione online.

Nelle ultime ore, però, sono in molti a credere che Mediaset possa aver stabilito il ritorno di DayDreamer per via di Diletta Leotta.

Lo scoop lanciato da Chi, di cui vi avevamo parlato in questo articolo, ha fatto schizzare Can Yaman e la giornalista di DAZN tra le prime tendenze.

La popolarità indiscussa della nuova coppia potrebbe assicurare ottimi ascolti alla soap con protagonista il presunto fidanzato della Leotta.