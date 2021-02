DayDreamer, anticipazioni al 5/03: Sanem ha un crollo psicologico

La seconda stagione di DayDreamer prosegue su Canale 5 con i nuovissimi episodi in onda dal 1 al 5 marzo alle 16.45!

Avranno Cane e Sanem il loro lieto fine? La prossima settimana assisteremo a nuovi colpo di scena e la trama si infittirà ancora di più.

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate del daytime di DayDreamer dal 1 al 5 marzo 2021.

DayDreamer, spoiler al 5 marzo: Yigit nasconde qualcosa

La prossima settimana le avventure di Sanem e Can proseguiranno nella seconda stagione. Gli amici di Sanem hanno ricomprato la Fikri Harika ed ora si riuniranno nella tenuta della scrittrice.

A casa di Mevkibe poi, si terrà una cena a cui parteciperanno anche il padre di Can ed Emre. Aziz sarà accompagnato dalla ex compagna Mihriban.

Durante la serata Yigit svelerà che la bella Sanem sta per essere premiata con un titolo importante: la scrittrice dell’anno.

Aziz però si insospettirà per l’atteggiamento di Yigit: l‘editore nasconde qualcosa?

Anticipazioni: Can sabota la sua stessa barca

Proprio il giovane fratello di Polen proporrà a Sanem una trasferta a New York per un eventi lavorativo. La scrittrice però declinerà l’invito: purtroppo è ancora emotivamente segnata dal suo passato con Can e ha bisogno di riprendersi.

Proprio Can ascolterà il dialogo tra i due ed inizialmente il fotografo è tentato di partire ma poi ci ripensa e sabota la sua barca per poter restare da Sanem.

La minore delle Aydin accetta che Can si sistemi in un capanno della sua tenuta che diventerà quindi il suo nuovo “rifugio”.

Nel frattempo i protagonisti dovranno impegnarsi insieme nella ricerca di Caner e riusciranno a riportarlo da sua madre. Can durante le ricerche proverà ad avvicinarsi a Sanem ma la ragazza continuerà a tenerlo a distanza.

Nuova vita per Emre: il lavoro come commesso

La giovane Deren rischierà di farsi seriamente male con un incidente mentre si reca nella tenuta di Sanem ma sarà soccorsa da Bulut ed i due proseguiranno assieme a CeyCey e Muzaffer nella ricerca di clienti per l’agenzia.

Per la coppia Emre e Leyla inoltre sarà tempo di fare delle scelte. Nihat offrirà un lavoro da commesso al Divit nel suo negozio.

Inizialmente sua figlia Leyla non è d’accordo poiché ritiene che per il fratello di Can, abituato ad un impiego di ben altra levatura, quel lavoro non vada bene.

Come si troverà il marito di Leyla nel suo nuovo lavoro? Emre vorrà da subito rivoluzionare il negozio e ciò non farà di certo piacere al povero Nihat!

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dalle 16.45 dal lunedì al venerdì per le nuove puntate di DayDreamer.