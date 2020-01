Dado pronto da brodo: un ingrediente cancerogeno da non utilizzare?

Lo utilizziamo tutti per fare il brodo, insaporire le zuppe, i secondi piatti di carne e di pesce, per i contorni di verdura, etc. Stiamo parlando del dado pronto.

Cosa dicono gli esperti nutrizionisti sul dado che utilizziamo in cucina per la preparazione di ricette sfiziose?

Bisogna sottolineare il fatto che il dado pronto è un concentrato cancerogeno e cela diversi pericoli per la salute umana.

Complice dei pericoli insiti nel consumo del dado è a presenza del componente principale, il glutammato, che ben poco viene tollerato dall’organismo umano.

Dado pronto: il glutammato fa male alla salute?

Come anticipato il principale componente del dado pronto è il glutammato, un semplice amminoacido molto diffuso tra i vegetali, presente nel pomodoro, ma anche in altri alimenti come i funghi, legumi ed il latte.

Le industrie alimentari impiegano il glutammato da decenni come esaltatore di sapidità utile ed economico per rendere appetibili i prodotti conservati.

Si pensi all’utilizzo del glutammato negli insaccati, salumi, pronti surgelati, salse, condimenti e prodotti liofilizzati.

Il consumo elevato di glutammato influenza negativamente il metabolismo e l’appetito: ciò significa che favorisce l’obesità, l’ipertensione e il diabete.

C’è anche da sottolineare il fatto che favorisce la ritenzione idrica imputabile all’elevato contenuto di sodio del glutammato.

Per i soggetti intolleranti, il glutammato può cagionare problemi respiratori, gonfiore addominale, emicrania, nausea e flatulenza.

Dado da brodo fa male: troppo sale

Oltre al glutammato anche l’elevata presenza del sale cagiona problemi rilevanti alla salute umana.

Proprio sul problema dell’eccesso di sale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme e si è posta come obiettivo, entro il 2025, quello di ridurre del 30% il consumo di sale da parte della popolazione a livello mondiale.

Il consumo elevato di sale predispone l’organismo umano all’insorgenza di malattie cardio-cerebrovascolari, osteoporosi, patologie renali, ed alcuni tumori, oltre che alla ritenzione idrica e all’ipertensione arteriosa.