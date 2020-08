La scienza conferma che assumere 1 cucchiaino di curcuma al giorno equivale a fare 50 minuti di esercizio aerobico: i risultati dello studio.

La curcuma è una spezia rinomata per essere un toccasana per la salute.

Ha un forte potere antiossidante, aiuta la digestione e la circolazione ma non solo.

Uno studio scientifico ha condotto un esperimento su un gruppo di donne e ha scoperto che la curcuma è equiparabile all’esercizio fisico.

Assumere 1 cucchiaino di curcuma al giorno equivale a fare 50 minuti di esercizio aerobico.

Ci sono tanti modi per assumerla: al naturale, sotto forma di integratore oppure nelle ricette culinarie più sfiziose.

Ecco i risultati dello studio cosa hanno dimostrato.

Studio scientifico: assumere la curcuma è come fare sport

La curcuma appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae ed è utilizzata come spezia curativa per favorire la salute del nostro organismo.

In india è alla base della medicina tradizionale mentre in occidente viene più utilizzata come ingrediente culinario anche se negli ultimi anni si è compreso il grande potenziale curativo.

La curcuma fa bene alla salute e aiuta a combattere molte patologie.

Uno studio scientifico ha confermato che, conducendo una vita sana ed equilibrata, assumere un cucchiaino di curcuma al giorno equivale a fare sport.

Lo studio è stato pubblicato nel 2012 sul Nutrition Research e ha rivelato quanto il consumo frequento di curcuma sia efficace per la salute del cuore come svolgere attività aerobica di 1 oretta.

Gli studiosi ha paragonato l’assunzione di curcumina alla pratica sportiva in un gruppo di donne volontarie in stato di post-menopausa.

Il campione di 32 donne volontarie è stato suddiviso in 3 gruppi distinti:

il primo gruppo serviva per monitorare e controllare i risultati

il secondo gruppo assumeva curcumina

invece il terzo gruppo svolgeva solo attività fisica (esercizio aerobico)

Soltanto i primi due gruppi hanno assunto curcumina per 8 settimane mentre il terzo praticava esercizio aerobico 3 volte a settimana nello stesso periodo di tempo.

I risultati hanno parlato chiaramente: assumere la curcumina migliora il flusso vascolare come fare sport.

Le donne che si sono sottoposte allo studio scientifico hanno mostrato notevoli miglioramenti dopo 8 settimane.

Hanno assunto, per la precisione, 150g di curcuma in polvere al giorno che equivalgono a 1 cucchiaino.

Se non potete fare sport assumete la curcuma giornalmente e il cuore tanto quanto l’intero organismo gioverà di questa pratica: lo dice la scienza.