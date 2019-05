I benefici di curcuma e curcumina: questa erba può davvero combattere le malattie?

La curcuma può essere il supplemento nutrizionale molto efficace: molti studi mostrano che ha grandi benefici per il corpo e il cervello. Ecco i principali benefici apportati da questa erba.

Cosa sono la curcuma e la curmunina?

La curcuma proviene dalla pianta di Curcuma longa, che cresce in India e in altri paesi del sud-est asiatico. È un membro della famiglia dello zenzero.

La radice essiccata della pianta di Curcuma longa è macinata nella caratteristica polvere di curcuma gialla, dandole il nome di spezia dorata.

Perché la curcuma fa bene? Ci sono diversi composti chimici trovati nella curcuma, noti come curcuminoidi.

Il principio attivo della curcuma è la curcumina. La curcumina è ciò che rende la curcuma un ‘alimento funzionale‘, definito dalla Mayo Clinic come ‘alimenti che hanno un effetto potenzialmente positivo sulla salute oltre la nutrizione di base’.

La curcuma contiene composti bioattivi con potenti proprietà medicinali

La curcuma è la spezia che dà al curry il suo colore giallo. È stato usato in India per migliaia di anni come erba aromatica e medicinale.

Recentemente, la scienza ha iniziato a sostenere ciò che gli indiani conoscevano da tempo: contiene davvero composti con proprietà medicinali.

Questi composti sono chiamati curcuminoidi, il più importante dei quali è la curcumina.

La curcumina è il principale ingrediente attivo della curcuma. Ha potenti effetti anti-infiammatori ed è un antiossidante molto forte.

Tuttavia, il contenuto di curcumina della curcuma non è così alto. È circa il 3%, in base al peso.

La maggior parte degli studi su questa erba utilizza estratti di curcuma che contengono principalmente la curcumina stessa, con dosaggi generalmente superiori a 1 grammo al giorno.

Sarebbe molto difficile raggiungere questi livelli usando solo la spezia di curcuma nei cibi.

Pertanto, se si desidera sperimentare gli effetti completi, è necessario prendere un integratore che contenga quantità significative di curcumina.

La curcumina è un composto antinfiammatorio naturale

Aiuta il tuo corpo a combattere gli agenti esterni e ha anche un ruolo nella riparazione dei danni.

Senza l’infiammazione, i patogeni come i batteri potrebbero facilmente prendere il sopravvento sul tuo corpo e ucciderti.

Anche se l’infiammazione acuta a breve termine è benefica, può diventare un grave problema quando diventa cronica e attacca in modo inappropriato i tessuti del corpo.

Gli scienziati ora credono che l’infiammazione cronica a basso livello svolga un ruolo importante in quasi tutte le malattie croniche occidentali. Ciò include le malattie cardiache, il cancro, la sindrome metabolica, il morbo di Alzheimer e varie condizioni degenerative.

Pertanto, tutto ciò che può aiutare a combattere l’infiammazione cronica è di potenziale importanza nella prevenzione e – persino -nel trattamento di queste malattie.

La curcumina è fortemente anti-infiammatoria. In effetti, è così potente da corrispondere all’efficacia di alcuni farmaci anti-infiammatori, senza gli effetti collaterali.

Blocca la NF-kB, una molecola che viaggia nei nuclei delle cellule e attiva i geni legati all’infiammazione. Si ritiene che l’NF-kB svolga un ruolo importante in molte malattie croniche.

Senza entrare nei dettagli (l’infiammazione è estremamente complicata), la cosa fondamentale è che la curcumina è una sostanza bioattiva che combatte l’infiammazione a livello molecolare.

La curcuma aumenta incredibilmente la capacità antiossidante del corpo

Si ritiene che il danno ossidativo sia uno dei meccanismi alla base dell’invecchiamento e di molte malattie.

Coinvolge radicali liberi, molecole altamente reattive con elettroni spaiati.

I radicali liberi tendono a reagire con importanti sostanze organiche, come gli acidi grassi, le proteine ​​o il DNA.

La ragione principale per cui gli antiossidanti sono così utili è che proteggono il corpo dai radicali liberi.

La curcumina è un potente antiossidante in grado di neutralizzare i radicali liberi grazie alla sua struttura chimica.

Inoltre, la curcumina stimola l’attività degli enzimi antiossidanti del tuo corpo.