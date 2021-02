L’isola caraibica di Cuba, un Paese che vive da 61 anni sotto embargo, sta potenziando quattro vaccini contro il Covid.

Dai primi di marzo il vaccino Soberana 02 entra nella fase 3.

Vaccino gratis ai turisti

L’isola caraibica di Cuba sta potenziando quattro vaccini contro il Covid, di cui uno, il Soberana 02, è previsto entrerà già dal primo marzo nella fase 3 della sperimentazione.

Vicente Vérez, direttore dell’Instituto Finlay de Vacunas, incaricato dello sviluppo del farmaco, ne è convinto, anche perché i risultati fino ad ora raggiunti, promettono bene.

Il vaccino fornisce una risposta immunitaria molto potente e di lunga durata.

Una volta terminata questa fase, partirà la produzione e la distribuzione gratuita, non solo alla popolazione cubana, ma è previsto che avvenga per i turisti che soggiornano sull’isola.

L’idea è di effettuate una produzione di 100 milioni di dosi, un quantitativo stimato in grado di assicurare la copertura vaccinale a tutta la popolazione dell’isola e anche oltre confini.

Nell’isola della rivoluzione non è il profitto che parla in tempo di pandemia. Su questo si è basata la scelta del governo cubano, che ha deciso di garantire gratuitamente uno dei quattro vaccini in fase di sviluppo, Soberana 02, a tutti i cittadini dell’isola caraibica e anche ai turisti.

Il vaccino cubano

La produzione del vaccino è ad opera dell’Instituto Finaly, di proprietà dello stato. Il direttore Vicente Vérez quando ha annunciato che il vaccino verrà somministrato anche agli stranieri ha affermato:

“Non siamo una multinazionale che considera una priorità il profitto finanziario, il nostro obbiettivo è creare salute”.

Nella sua dichiarazione ha sottolineato che la sua distribuzione commerciale ‘avrà una strategia umanitaria’.

Come viene riportato da Siviaggia.it, questa notizia ridona entusiasmo a quanti non vedono l’ora di tornare presto a viaggiare.

E visitare Cuba vuol dire visitare uno dei Paesi più belli e ricercati al mondo, con attrazioni e spiagge da sogno e città ricche di storia.