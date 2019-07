Cristiano Malgioglio ‘Il tumore l’ho scoperto mentre facevo la doccia’: angosce e paure, l’artista si confessa

Cristiano Malgioglio si confessa. Per il tumore ha vissuto anni di anni di angosce terribili, le sue rivelazioni hanno lasciato i fan senza parole

Ospite a non disturbare Cristiano Malgioglio si confessa con Paola Perego in un’intervista molto toccante, parlando anche di alcuni aspetti molto intimi della sua vita che in molti non conoscevano.

L’intervista di Cristiano Malgioglio a Non disturbare

Nel nuovo format di Rai 1 Non disturbare con Paola Perego come padrona di casa, dodici personaggi dello spettacolo, sport e cultura, saranno ospiti in una camera d’hotel per essere intervistati.

I primi ospiti della Perego sono stati Elena Santarelli e Cristiano Malgioglio, ai quali si seguiranno altri personaggi molto noti come Giancarlo Magalli, Rita Dalla Chiesa e molti altri.

Particolarmente commovente è stata l’intervista di Cristiano che si è lasciato andare del tutto, raccontando alcuni periodi molti bui e difficili della sua vita.

Malgioglio ha ripercorso il viale dei ricordi confessando di aver sofferto di depressione:

Ho avuto due anni di angosce terribili e ho avuto una forte depressione

Continua spiegando i motivi, il primo è stato la scomparsa della madre, da sempre un punto importantissimo e un pilastro nella sua vita. Il secondo invece, quando è morta la sorella, nel giorno del suo compleanno.

La triste confessione di Cristiano Malgioglio

Continua parlando di un altro momento terribile affrontato tempo fa, ovvero quando scoprì di avere un melanoma.

Si n’è accorto un giorno mentre si stava facendo la doccia, a tal proposito racconta:

così Mi faccio controllare da un dermatologo. L’abbiamo preso in tempo, un melanoma! Se l’avessi tenuto forse non sarei con te qui a parlare!

Arrivati a questo punto dell’intervista, dopo delle dichiarazioni molti forti, Paola gli chiede se ha paura di morire così Cristiano risponde alla domanda dicendo che ormai non ha più paura e che il suo scopo nella vita è essere felice.