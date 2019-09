Cristel Carrisi ‘Non lascerei mai i miei figli da soli con lei’: la figlia di Al Bano brutale con mamma Romina Power

Intervista fiume a Domenica In con Cristel Carrisi e la madre Romina Power tra battute e prese di posizione sull’educazione dei figli. Ecco cosa è accaduto in diretta

La figlia di Al Bano, Cristel Carrisi rivela a Mara Venier il rapporto che ha adesso con la che è diventata mamma per la seconda volta, con Romina Power. La notizia della nascita della sua bambina ha fatto il giro del web anche perché Cristel ha voluto fare qualcosa di molto dolce: dare come secondo nome a sua figlia quello di Ylenia, la sorella scomparsa.

Cristel Carrisi e mamma Romina due donne uguali e diverse

La trentaquattrenne figlia d’arte Cristel Carrisi è un bellissimo mix tra mamma e papà ed è una delle eredi Carrisi più amate dal grande pubblico.

Dalla mamma ha sicuramente ereditato la bellezza eterea e la passione per il canto e lo spettacolo in genere: anche se ha deciso dopo duri e continui attacchi da parte di haters di lasciare la musica, la sua bellissima voce e la sua presenza scenica hanno continuato ad incantare i fan.

Cristel è stata anche protagonista di alcuni programmi come La Fattoria, il 58′ Zecchino d’oro, 55 passi nel sole

inoltre sembra voler continuare la tradizione allargando la famiglia con bellissimi e dolci bambini.

Cristel ha già reso nonni Romina e Albano infatti, prima con Kay Tyrone 15 mesi e la neonata Cassia Ylenia avuti con l’adorato marito Davor Luksic.

Cristel anche nella scelta del nome per sua figlia ha voluto testimoniare il suo grande affetto per la sua famiglia e per sua mamma in particolare che ha tanto sofferto per la scomparsa della primogenita Ylenia.

La giovane Carrisi è però anche molto diversa dalla mamma e a Domenica In lo ha espresso benissimo.

Scontro tra Cristel e Romina sull’educazione dei figli

La nuova stagione di Domenica In non poteva iniziare meglio : a domare due famose donne forti e combattive c’era la padrona di casa Mara Venier con la sua proverbiale simpatia e schiettezza.

Mara infatti dopo aver indagato simpaticamente sui nuovi amori di Romina chiede a Cristel come vede la Power nel ruolo di nonna.

Cristel a quel punto affonda la stoccata spiazzando tutti:

“è una nonna molto rock, è molto hippie. Non so se lasciare mio figlio o mia figlia da soli con lei”.

Dopo la spiazzante confessione Cristel abbassa il tiro specificando che vuole solo intendere che sua mamma è una donna molto più dedita alle questioni spirituali e leggere che alle cose pratiche ma che si è sempre presa cura di lei e dei suoi fratelli.

Altro punto critico tra le due arriva con l’argomento vaccini: mentre Romina è più convinta che troppi vaccini facciano male, Cristel invece si dice fiduciosa del suo medico.

Come tutte le nonne dunque Romina vorrebbe essere più presente nella vita dei nopoti e scherza affermando che

“Noi nonne non decidiamo nulla fanno tutto i genitori”

Ma il grande amore che lega mamma e figlia come sempre fa superare i piccoli diverbi su questioni come queste e con un rispetto da entrambe le parti del proprio ruolo le cose vanno a gonfie vele.

Cristel infatti tranquillizza tutti specificando che scherzava e che Romina

“E’ sempre stata una grandissima mamma e riconosco tutte le rinunce che ha fatto”

Di certo la famiglia Carrisi può dirsi di sicuro unita e solidale come non mai adesso che sono arrivati anche i piccoli nipotini per Romina e Al Bano.