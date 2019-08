Crisi di Governo, il fitto calendario di Sergio Mattarella per martedì e mercoledì

Crisi di Governo, il fitto calendario di Sergio Mattarella per martedì e...

Il dado è tratto? Per la crisi di Governo Sergio Mattarella ha stilato un calendario fitto per le consultazioni di oggi e domani. Vediamo nel dettaglio

Crisi di Governo e nuove consultazioni per Sergio Mattarella che tra oggi e domani, cercherà di tracciare una strada sicura verso quello che sarà il futuro italiano.

Nuove consultazioni per il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica non aveva lasciato molto tempo ai vari deputati politici, per la presentazione di un piano concreto sulla quale basarsi per prendere la sua decisione.

In questi giorni abbiamo assistito ad una prova di coalizione tra Pd e M5s che viene interrotta continuamente per la scelta del Premier: tema per la quale nessuno sembra essersi ancora messo d’accordo.

Come si svolgeranno queste due intense giornate politiche?

Il calendario delle consultazioni di martedì e mercoledì

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica e come si evince da TgCom24, il calendario politico sarà come segue:

Martedì 27 agosto

Alle ore 16 Maria Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale

Alle ore 17 sarà in arrivo il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico

Seguono gli incontri alle 18.20 con il Gruppo Parlamentari Misto del Senato – alle 18.40 con il Gruppo Parlamentari misto della Camera chiudendo la prima giornata.

Mercoledì 28 agosto