Governo, coalizione M5s e Pd: “Unica soluzione è Conte”

Se per la crisi di Governo Di Maio e Zingaretti cercano di trovare un modo per coalizzarsi, la voce relativa al premier sembra non essere concorde per entrambi. E ora?

La scelta del Premier tra Di Maio e Zingaretti

Entro stasera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella attende di avere un quadro completo e concreto dai vari partiti, al fine di poter attuare un piano nella giornata di domani.

Quello che fa più discutere in questi giorni è proprio la prova di coalizione tra Pd e M5S dove i due esponenti si sono riuniti per discutere dei vari punti. Ma sembra esserci un piccolo inghippo in merito al nome del Premier da proporre al Presidente della Repubblica.

Negli scorsi giorni è emerso il nome di Roberto Fico, sebbene lui non sembra intenzionato ad accettare la proposta – mentre Di Maio si batte per un Conte Bis:

“non si può aspettare altro tempo su delle cose di buon senso, è assurdo – l’italia non può aspettare il pd”

A questo il segretario Dem risponde senza mezzi termini:

“l’italia non capirebbe un rimpastone”

La telefonata tra Di Maio e Zingaretti

Una telefonata tra i due esponenti che non sembra aver portato ad una soluzione concreta, anche se Zingaretti sottolinea l’importanza nel trattare i punti essenziali valutando solo in un secondo momento il nome da proporre:

“si trova un accordo”

Di Maio però non è intenzionato a cambiare idea e/o rotta e punta sulla sua carta Conte, senza considerare l’ipotesi di Roberto Fico o altre persone: