‘Non stanno più insieme’: crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il magazine Chi svela la verità sulla coppia

Anna Tatangelo in crisi con Gigi D’Alessio. La rivista Chi lancia lo scoop: ‘I fulmini hanno colpito nuovamente la coppia’. Ecco tutti i dettagli

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano. Pare però secondo quanto rivelato nell’ultimo articolo pubblicato su Chi che sulla coppia siano purtroppo caduti ‘nuovamente dei fulmini’.

Già qualche anno fa la coppia si era separata per alcune incomprensioni, dalle quali parevano essersi ripresi. Oggi invece la doccia gelida dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Scopriamo maggiori dettagli.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, una crisi annunciata

Già nei primi giorni del 2020, dopo le profezie di Nostradamus anche il celebre bookmarker inglese Stanlaybet, ha lanciato la nefasta profezia sulla coppia, secondo cui entro l’anno i due avrebbero messo fine alla loro relazione.

Secondo Chi, nell’ultimo numero pubblicato, pare che la coppia on sia più unita come in passato, lui non la saluterebbe più nei suoi spettacoli come faceva un tempo, le ultime apparizioni televisive insieme risalirebbero alla fine dello scorso anno, per non parlare di quelle sui social quasi inesistenti.

Che siano campanello d’allarme di una nuova crisi per la cantante di Sora e il cantautore partenopeo? Al momento la coppia non ha rilasciato nessuna dichiarazione di conferma o smentita dei rumors diffusi dal celebre settimanale che ha scritto:

‘Pare che i fulmini siano caduti nuovamente anche sulla coppia Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio’

poi ha concluso:

‘Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione’

Anna Tatangelo e D’Alessio: i motivi della loro ultima rottura

Nell’attesa che vi siano notizie di conferma o smentita ufficiali da parte della coppia, facciamo qualche passo indietro, scavando tra i motivi che spinsero i due qualche tempo fa ad allontanarsi l’uno dall’altro.

In una delle sue ultime interviste, al tempo, l’artista originaria di Sora dichiarò che la causa non fu ‘una terza persona’, ma i continui litigi e l’essere Gigi molto ‘rumoroso’, hanno fatto si che fosse necessaria una pausa per capire quali fossero i loro sentimenti:

‘Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano’

rivelò al tempo Anna Tatangelo, e ancora:

‘Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata’

concluse l’artista. I fan scossi dalla notizia attendono al proposito notizie ufficiali che smentiscano o meno i rumors.