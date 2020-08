Covid Sardegna, chiude anche il “Sottovento”: ricoverato il gestore

Il gestore di un altro storico locale della Sardegna è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato. Il comunicato ufficiale.

Non solo il Billionaire di Briatore, ora anche il “Sottovento” ha dovuto chiudere i battenti. Aggiornamento sulla situazione dei contagi da Covid-19 in Sardegna.

Il “Sottovento” chiude per Covid: il comunicato ufficiale

È uno dei locali più conosciuti e longevi di Porto Cervo il “Sottovento” che da storica discoteca era stato riconvertito in ristorante e pianobar.

In questo modo i gestori del locale erano riusciti a scampare la chiusura obbligatoria delle discoteche recentemente approvata ma ora anche il “Sottovento” ha subito la stessa sorte degli altri locali.

Come già anticipato in una nota su Facebook la chiusura si è resa necessaria poiché il gestore del locale era risultato positivo al coronavirus. La misura non era stata imposta ma era stato deciso in via precauzionale di porre uno stop all’attività.

“Sentiamo il dovere di interrompere anticipatamente l’attività, convinti che la salute vada anteposta sempre e comunque all’ interesse economico”

In seguito le condizioni del gestore si sono aggravate ed è stato ricoverato in ospedale a Sassari.

Il 40enne al momento si trova nel reparto di malattie infettive e secondo quanto riporta anche Fanpage sarebbe sottoposto ad ossigeno terapia ad alti flussi. Il gestore manifesterebbe infatti una sintomatologia da coronavirus non lieve.

Sua moglie nel frattempo c’è risultata a sua volta positiva ma attualmente si trova a casa avendo una condizione lieve.

Aumento dei positivi in Sardegna: gli aggiornamenti

L’aumento dei contagi in Sardegna ha reso necessaria la chiusura di diversi locali, tra cui il Billionaire di Flavio Briatore in Costa Smeralda..

Il famoso locale di Porto Cervo ha infatti registrato 52 dipendenti positivi, tra cui anche un ricovero in terapia intensiva.

Anche Briatore è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato al San Raffaele di a Milano con febbre e Spossatezza. Daniela Santanchè e Briatore stesso hanno smentito si sia però trattato di ricovero per coronavirus, parlando invece di una prostatite.

Stando ai numeri nell’isola si è passati da una zona Covid free ad uno dei focolai più importanti in Italia come riporta anche Sky Tg24: ciò è avvenuto a causa dell’elevato numero di turisti in situazioni di assembramenti.

“Il virus non era in Sardegna, è stato portato qui, dove ha attecchito, anche grazie alle discoteche”

Ha affermato Marcello Acciaro dell’Unita di crisi Sardegna Nord.

Dal Billionaire come dal Sottovento sono di recente passati molti vip come Mihajlovic anch’egli risultato positivo, il calciatore Ibrahimovic, Paolo Bonolis e Diletta Leotta.