Covid, gli italiani hanno fiducia nel governo: non vogliono una gestione dell’opposizione

Stando ai risultati di un sondaggio effettuato da Ipsos, gli italiani non vorrebbero che a gestire un’ipotetica nuova ondata di contagi da Covid sia l’opposizione dell’attuale governo.

Solamente il 23% degli elettori vorrebbe una gestione dell’opposizione

Nello specifico, per gli elettori intervistati gli altri partiti semplicemente non riuscirebbero a fare meglio dell’attuale governo. Passando ai numeri, a preferire una gestione della pandemia da parte dell’opposizione sarebbe solo il 23% al fronte del 51% che confermerebbe l’attuale governo.

Gli italiani sono invece molto indecisi sul bisogno di un nuovo lockdown

Sorprende non poco, invece, il risultato di un altro sondaggio ossia la volontà o meno degli italiani di fare un nuovo lockdown. il 46% degli elettori, infatti, si dice favorevole ad una nuova chiusura totale mentre il 44% si sono detti contrari. Il restante 10%, infine, non si è espresso sulla questione.

Nonostante l’indecisione sul bisogno di un nuovo lockdown, più del 61% crede che comunque non si arriverà alla chiusura completa. Al contrario, il 29% sostiene come il pericolo sia più che reale. Un nuovo lockdown a livello economico, invece, sarebbe insostenibile per molte famiglie secondo il 30% degli intervistati.

L’aspetto che spaventa di più la popolazione, il 45%, infine, risulterebbe quello di infettare i propri cari. Una paura alimentata sopratutto per chi ha parenti anziani o semplicemente soggetti a rischio. Il 28% invece avrebbe paura di ripercussioni della malattia su se stessi.

Infine parecchio combattuto l’ultimo sondaggio riguardante le sanzioni per non indossare mascherine all’aperto. Secondo il 47% degli intervistati, infatti, andrebbero inasprite con multe più salate, mentre il 39% pensa che la cifra da sborsare sia giusta. Infine, solo il 6% penserebbe che tale sanzione vada ridotta o eliminata del tutto.