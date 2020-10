Covid, nelle farmacie dell’Emilia Romagna test gratuiti per famiglie e studenti

Sarebbe iniziata quest’oggi la massiccia campagna di prevenzione promossa dalle farmacie dell’Emilia Romagna. Infatti, nella predetta regione, sarà effettuato gratuitamente il test sierologico a studenti e membri familiari conviventi.

Nello specifico saranno sottoposti al test gratuito gli alunni di ogni ordine e grado fino ai 18 anni (se iscritti alle superiori). Tra i familiari conviventi, invece, rientrano: genitori, nonni, fratelli e sorelle di alunni, sempre fino alla scuola secondaria superiore.

Infine, saranno ammessi al test anche gli studenti universitari, a patto di essere seguiti in Emilia Romagna. Passando allo screening, quest’ultimo dovrà necessariamente essere prenotato. Inoltre, le visite dovranno necessariamente terminare entro 15 minuti.

Ad aderire all’iniziativa saranno più di 660 farmacie distribuite da Piacenza a Rimini, con un servizio attivo fino a giugno del prossimo anno. E’ consentita, inoltre, la possibilità di effettuare più test nell’arco del periodo appena citato.

“Con una stima prevista di almeno 400.000 test nel primo mese, l’Emilia-Romagna è pronta a investire in maniera significativa sull’individuazione e circoscrizione del contagio da virus SARS-CoV-2: ogni test in farmacia costa infatti al Servizio sanitario 16,76 euro, comprensivi del costo del test e dei dispositivi, ma naturalmente per il cittadino tutto sarà gratuito”.