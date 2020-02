Costantino della Gherardesca, chi è il presentatore di Pechino Express?

Chi è Costantino della Gherardesca, il celebre conduttore al timone dal 2013 di Pechino Express, il noto adventure game in onda su Rai2

Scopriamo tutti i segreti di Costantino della Gherardesca, dall’infanzia fino agli esordi nello spettacolo italiano, dalla sua carriera di giornalista alla vita sentimentale.

Chi è Costantino della Gherardesca

Nasce il 29 gennaio del 1977 a Roma, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Della Gherardesca è un noto volto del piccolo schermo italiano: il pubblico ha avuto modo di conoscerlo meglio grazie alla conduzione dell’adventure game Pechino Express, di cui è il presentatore dal 2013.

Oltre che con la conduzione del reality di Rai2, Costantino è stato impegnato nel corso degli anni con Chiambretti c’è, Markette – Tutto fa brodo in Tv e L’Isola dei Famosi.

Nel frattempo si laurea in filosofia al King’s College di Londra e diventa giornalista, collaborando con il sito web Dagospia e con il quotidiano L’Indipendente.

Famiglia, situazione sentimentale e vita privata

Di estrazione nobiliare, è figlio di Costanza della Gherardesca, discende dalla famiglia toscana. Uno dei suoi antenati è il celebre Conte Ugolino, reso noto dalla Commedia Dantesca.

Costantino è molto riservato riguardo la sua vita privata, per questo non si hanno moltissime informazioni su di lui.

Attualmente, però, non risulterebbe essere sposato, ma single. Non è mai trapelata alcuna notizia circa una sua liaison, anche attraverso il suo profilo Instagram molto seguito e ricco di contenuti.

È dichiaratamente omosessuale: in famiglia, ha fatto coming out all’età di 18 anni e ha dichiarato che il suo orientamento sessuale non gli abbia mai creato alcun problema, essendo cresciuto in un ambiente molto liberale.

Il conduttore spera di diventare padre e adottare dei bambini, un giorno, con la persona giusta accanto.

Nell’ultimo periodo, della Gherardesca è molto dimagrito per via di un problema di apnea notturna, che ha dovuto risolvere a ogni costo.