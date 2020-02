Coronavirus, un morto in Francia: era un cittadino di 60 anni

Secondo morto in Francia per il Coronavirus e si tratta di un cittadino di 60 anni che era in gravissime condizioni. Com’è la situazione a livello globale?

Secondo morto in Francia per il Coronavirus e una situazione che sembra peggiorare anziché migliorare.

Chi è il secondo morto in Francia per il Coronavirus?

È morto a Parigi il primo malato di Coronavirus, un uomo di 60 anni. La comunicazione arriva direttamente dai media locali che riportano la conferma da parte delle autorità francesi insieme a quella dei nuovi tre casi di contagio. Uno di questi è un uomo che sarebbe tornato da poco tempo da un viaggio in Lombardia.

L’uomo ricoverato in gravissime condizioni è deceduto nella notte e per lui non c’è stato nulla da fare.

Questa è una morte che segue quella del cittadino di Hubei arrivato in Francia per un viaggio turistico.

Le Monde mette in evidenza che i casi in Francia sono arrivati a 17, di cui 11 già guariti e usciti dall’ospedale. Altri due restano sotto controllo mentre per altri si attendono le conferme dei test svolti.

Marine Le Pen sottolinea:

“HO PROPOSTO I CONTROLLI ALLE FRONTIERE CON L’ITALIA. SARà NECESSARIO SE L’EPIDEMIA DIVENTA FUORI CONTROLLO”

Il Ministro della Salute mette le mani avanti e prevede che ci saranno molti più contagi degli attuali. La Francia ha deciso inoltre che le persone che arrivano da Lombardia e/o Veneto dovranno restare in isolamento per 14 giorni.

Primo caso in Brasile e secondo in Croazia

Un primo caso è invece stato registrato in Brasile, mentre un secondo caso arriva direttamente dalla Croazia. Si tratterebbe del fratello di un uomo che era stato a Milano dal 19 al 21 febbraio per la partita della Champions League. La sua fidanzata è risultata essere negativa al test.

I contagiati in Croazia sono giovani e in ottime condizioni di salute, i loro sintomi sono lievi e i medici non temono per la loro incolumità.