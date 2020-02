Coronavirus in Italia, 9 regioni colpite: virus in circolo a Lodi da due settimane?

Coronavirus in Italia, 9 regioni colpite: virus in circolo a Lodi da...

Il coronavirus in Italia sembra non cessare la sua corsa e ora le Regioni colpite sono 9 con 323 contagi e 11 morti.

Il coronavirus in Italia sta portando non poche problematiche anche a livello logistico ed economico. La Iss evidenzia che il virus potrebbe già essere stato presente a Lodi da due settimane.

Gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia

Il numero dei morti per il virus che sta sconvolgendo il mondo è arrivato ad 11 e i contagi a 323: dati che potrebbero variare nel corso della gioranta.

L’aumento dei contagi è notevole nel giro di pochi giorni e le Regioni ora interessate sono 9, a partire dal focolaio del Nord con aggiunta di Liguria, Toscana e Sicilia. Il premier Conte rassicura:

“È una emergenza che si può affrontare, l’Italia è un Paese più sicuro di tanti altri”

Il consulente del Ministro della Salute – Ricciardi della Oms – invita a riflettere e ridimensionare questo allarme:

“il 95% dei malati guarisce e tutti i morti avevano già condizioni molto gravi di salute”

Nonostante questa nota, il virus va avanti e in questo momento con:

240 contagi in Lombardia

45 contagi in Veneto

26 contagi in Emilia Romagna

3 contagi in Piemonte

3 contagi nel Lazio

3 contagi in Sicilia

2 contagi in Toscana

2 contagi in Liguria

1 contagio in Alto Adige

Le Marche ha registrato un tampone positivo di Pesaro che è stato inviato allo Spallanzani in attesa di esito. Sino al quel momento e sino ad un nuovo controllo non si può parlare di contagio.

Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive ISS Giovanni Rezza, sostiene che il virus potrebbe essere stato in circolo nel Lodigiano gia una o due settimane prima del caso del paziente 1:

“in Italia c’è una popolazione di anziani e si spiegano i tassi di mortalità. sono più fragili”

Tutte le misure nelle zone rosse sono in vigore e a Lodi sono arrivati anche i militari per presidiare.

Militare Usa positivo al Coronavirus

Per la prima volta un militare Usa è risultato essere positivo al virus e si trova in Corea del Sud, come da nota delle stesse Forze Armate americane.

Il ragazzo di 23 anni ora è in quarantena.