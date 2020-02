Coronavirus, trovati 2 farmaci efficaci contro la malattia: la scoperta divulgata dalla tv cinese

La televisione cinese ha divulgato una notizia interessante, in merito a due farmaci che sarebbero in grado di neutralizzare il coronavirus. Ecco i primi aggiornamenti

Una notizia che potrebbe cambiare il corso degli eventi del coronavirus? La tv cinese divulga la scoperta di questi due nuovi farmaci che potrebbero contrastarlo.

I due farmaci che neutralizzano il virus

La televisione cinese ha divulgato la notizia in merito alla scoperta del team di ricercatori della Zhejiang University di due farmaci che sarebbero in grado di neutralizzare questo potente virus.

Come riporta Agi e come evidenziato dall’emittente cinese Cgtn, i due farmaci si chiamano Abidol e Darunavir: la scoperta è stata una conseguenza a tutti gli esperimenti che sono stati fatti con le cellule in vitro.

La squadra che ha fatto questa importante scoperta è stata guidata dalla nota epidemologa cinese Li Lanjuan. È stata proprio la ricercatrice a portare lo staff medico di ricerca a Hubei proprio per sviluppare quanto prima il trattamento per i vari pazienti.

La stessa ricercatriche ha comuncato che, invece, il farmaco anti Hiv Kelizhi – usato attualmente per combattere la malattia – non sarebbe efficace e avrebbe degli importanti effetti collaterali. Per questo motivo invita ad inserire questi due nuovi farmaci scoperti all’interno del programma della Commissione Nazionale Sanitaria al fine di poterli impiegare per trattare tutti i pazienti infettati.

In possibile aggiornamento