A Fiumicino si controllano i passeggeri con il termoscanner per scongiurare il Coronavirus. Presto, probabile utilizzo in altri aeroporti italiani.

Intanto, l’Oms ha annunciato che nessun nuovo paese ha segnalato casi di Coronavirus nelle ultime ore.

Passeggeri al termoscanner a Fiumicino

Per tenere sotto controllo il Coronavirus anche gli aeroporti stanno correndo ai ripari adottando nuove misure di sicurezza. L’aeroporto di Roma Fiumicino, in particolare, sta facendo parlare di se per l’utilizzo di termoscanner sui passeggeri. Si tratta di tablet che possono controllare a distanza i passeggeri che transitano per verificare se hanno alterazioni nella temperatura corporea. Probabilmente, Fiumicino sarà soltanto il primo di una lunga serie di aeroporti italiani che adotteranno questa misura di sicurezza.

Nell’aeroporto romano sono tre i check-point allestiti a questo scopo con undici corsie di controllo. Al termine di ciascuna corsia ci sono degli addetti sanitari che utilizzano il termoscanner sui passeggeri in transito.

Ad essere sottoposti a controllo soltanto i passeggeri che volano all’estero. Per i voli nazionali questa misura di sicurezza non è stata prevista. Laddove dovessero mancare i tablet, saranno previsti i termometri a pistola. Saranno oltre 400 i medici e paramedici volontari impegnati negli scali. Nel frattempo, la Protezione Civile li sta formando per essere preparati al meglio, anche a fronteggiare una eventuale emergenza.

Per l’Oms il pericolo di nuovi contagi si sta allontanando

Come si legge su TgCom24, l’Oms ha affermato:

“Nessun nuovo Paese ha segnalato casi nelle ultime 24 ore”.

Dati alla mano, si può affermare che, ad oggi:

in totale nel mondo sono 20.630 i contagii

in Cina sono 20.471 casi confermati, 425 i decessi

altrove sono 159 i casi confermati, 23 Paesi con un morto.

Secondo l’Oms serve più cooperazione internazionale poiché i paesi ricchi sono restii a fornire le informazioni circa i loro contagiati.