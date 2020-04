Coronavirus, Silvio Berlusconi: “Non saremo opposizione servente, no al Cura Italia”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, annuncia che il suo partito non resterà a guardare e non voterà il decreto Cura Italia.

Silvio Berlusconi a muso duro contro la maggiornaza di governo. Il leader di destra annuncia il no al decreto Cura Italia.

Silvio Berlusconi boccia il decreto Cura Italia

Una lunga intervista a Il Corriere della Sera, nella quale il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è scagliato contro la maggioranza di governo.

Il leader di destra ha sottolineato che quelli che l’esecutivo sta portando avanti in questa emergenza siano soltanto annunci. Berlusconi ha anche annunciato il no al decreto Cura Italia.

Secondo l’ex premier, l’atteggiamento della maggioranza verso le imprese più che premiante è punitivo. Quindi, se il testo definitivo del decreto, che lui stesso ha definito una sorta di colabrodo, dovesse restare quello già letto nelle bozze, il partito di destra è pronto a bocciare il Cura italia.

“Non saremo opposizione servente”

“il governo crede che un’opposizione collaborativa sia un’opposizione servente, ma non è così”.

Un messaggio chiaro e preciso diretto alla maggioranza che, è ormai chiaro, non potrà contare sul sostegno di Forza Italia, qualora non venissero approvate nel decreto le modifiche chieste dal partito di destra.

“La maggioranza ci ha relegato al ruolo di spettatori”

ha tuonato l’ex Presidente del Consiglio, che sembra avere le idee molto chiare in merito alle disposizioni del nuovo decreto.

Secondo Berlusconi, quello che occorre adesso è liquidità. Ecco perché, per chi è stato bloccato da questa crisi, il leader di destra avrebbe auspicato un reddito di mille euro, come proposto dal suo partito.

Scadenze fiscali sospese per un periodo più lungo in modo da non lasciare gli italiani con una spada di Damocle sulla testa. Chiesta anche una semplificazione per la cassa integrazione e la rentroduzione di voucher per l’agricoltura e i servizi alla persona.