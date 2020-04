Lavarsi le mani, soprattutto in tempi da Coronavirus, è molto importante: cosa scegliere tra sapone e disinfettante?

Lavarsi le mani è un’azione che va fatta spesso, soprattutto se si è in un momento come questo di emergenza sanitaria.

Zucca speziata, aloe-Vera, schiuma o gel, ci sono milioni di diversi disinfettanti per le mani e saponi attualmente sul mercato.

Qual è la scelta migliore? Saponi o disinfettanti? Ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi, ma soprattutto entrambi mirano a mantenere le mani pulite.

Sapone e disinfettante: non sono la stessa cosa

I disinfettanti per le mani sono disponibili in una varietà di formulazioni tra cui gel, schiume e alcolici, è spesso difficile determinare quale sia la più utile.

La ricerca ha dimostrato che il principio attivo nei disinfettanti per le mani, ossia l’alcol etilico, determina l’efficacia di un disinfettante per le mani.

Per uccidere i germi, gli scienziati affermano che un disinfettante per le mani deve contenere almeno il 60% di alcol.

I disinfettanti per le mani devono essere in grado di ridurre un certo numero di microbi quando applicati.

Quelli che sono considerati naturali o realizzati con Aloe Vera di solito non contengono abbastanza alcool per essere efficaci.

I disinfettanti per le mani devono essere in grado di uccidere il 99,9% dei germi per prevenire le malattie. Sfortunatamente, molti di loro non svolgono questa importante azione.

Può uccidere la maggior parte dei germi, ma non tutti…

Ok, quindi abbiamo stabilito che i disinfettanti per le mani a base di alcol sono efficaci nell’uccidere il 99,9% dei germi.

Tuttavia, malattie come il Norovirus che causa influenza o il batterio che causa la diarrea non possono essere uccisi con un disinfettante per le mani.

Il batterio difficile da debellare si trova più comunemente negli ospedali.

Fortunatamente, i più comuni ceppi di raffreddore e influenza vengono uccisi usando un disinfettante a base di alcol.

Ma se hai sporcizia e residui sulle mani, devi sapere che il sapone è l’unico prodotto che rimuoverà lo sporco e disinfetterà le mani.

Sapone

Il sapone è davvero meglio del disinfettante per le mani perché non solo disinfetta le mani, ma rimuove anche lo sporco e i residui di cibo e altro.

Sì, i dati scientifici indicano che disinfettante e sapone uccidono molti germi.

Ma il sapone è l’unico che fa di più. È importante notare che il sapone da solo non uccide i germi, l’atto di sfregare le mani provoca attrito e questo è ciò che lava via ancora più batteri.

Affinché il lavaggio delle mani sia considerato efficace, è necessario farlo correttamente.

Come lavare le mani?

Ciò significa tenere le mani sotto l’acqua corrente, quindi applicare il sapone.

Assicurati di ottenere dal sapone una schiuma e strofina per 20 secondi.

Quindi, risciacqua le mani con acqua e asciugale con un asciugamano pulito o lasciale asciugare all’aria e applica una crema idratante leggera, per non renderle secche.

È importante ricordare che le mani devono essere asciutte prima di toccare qualsiasi cosa.

Uno degli errori più comuni è lavarsi le mani, quindi aprire la porta del bagno. Le mani bagnate possono trasmettere e raccogliere i germi molto facilmente.

Perché il disinfettante è importante?

Sì, il sapone è più efficace nell’uccidere batteri e germi rispetto al disinfettante per le mani.

Tuttavia, c’è un motivo per cui le bottiglie di disinfettante per le mani si sono fatte strada negli ospedali, negli studi medici, negli aeroporti e negli uffici.

Sono un’ottima opzione se sono disponibili acqua e sapone. Indipendentemente dal prodotto più efficace, l’importante è lavarti le mani regolarmente.

Tante malattie, germi e infezioni vengono contratte o trasmesse grazie alle nostre mani.

Che ti piaccia la zucca profumata, la schiuma, l’aloe vera infusa o una saponetta inodore, non perdere l’occasione di lavarti le mani.