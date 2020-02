Coronavirus al G20: quali sono i timori sull’economia?

Coronavirus: quali sono le possibili ricadute sull’economia?

La diffusione del coronavirus e le sue possibili ricadute sull’economia dominano la scena del G20 finanziario a Riyad, in Arabia Saudita.

I ministri delle Finanze e i governatori del G20 discuteranno un piano d’azione per difendere l’economia globale dall’impatto della pandemia del Coronavirus.

“Le prospettive economiche globali e le possibili risposte per sostenere la crescita e contrastare i rischi al ribasso”,

ecco quanto riportato in un documento dell’organizzazione diffuso dalla France Presse.

Il tedesco Olaf Scholz spiega che:

“è importante che siamo pronti ad agire nel caso in cui le conseguenze economiche siano maggiori di quanto possiamo misurare oggi”.

Emergenza Coronavirus: il FMI “taglia” la stima del PIL globale

“Nel nostro scenario di base attuale, le politiche annunciate sono implementate e l’economia cinese tornerà alla normalità nel secondo trimestre”,

è quanto ha affermato Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), in una dichiarazione diffusa al G20.

Gli esperti stimano – come si legge anche su Repubblica – che la crescita dell’economia cinese per l’anno 2020 sarebbe del 5,6 per cento. Si tratta di 0,4 punti percentuali in meno rispetto all’aggiornamento Weo di gennaio.

A livello mondiale la stima del PIL 2020 sarebbe di 0,1 punti percentuali. Tuttavia, dicono gli esperti che gli scenari economici possono essere ancora più catastrofici dato che l’epidemia del coronavirus sta continuando a fare vittime e a protrarsi nel tempo.

Il Fondo monetario internazionale ha replicato di essere pronto ad apportare il giusto “aiuto” per contenere le catastrofi.

Il FMI, per sollevare dal debito i nostri membri più poveri e vulnerabili, può provvedere sovvenzioni.

La Commissione Europea, che ha diffuso le previsioni economiche, ha segnalato i «nuovi rischi» dovuti al Coronavirus.

Infatti la pandemia del virus cinese avrà un impatto determinante sul “sentiment” economico e sulle condizioni globali di finanziamento.

Coronavirus: quanto peserà sull’economia cinese?

Secondo alcuni media di Stato cinesi, il Coronavirus costerà alla Cina almeno 60 miliardi di dollari di mancata crescita.

Secondo la Oxford Economics, la crescita di Pechino rallenterà dal 6% al +5,4%. E quella mondiale rallenterà dal 2,5% al 2,3%.

Molti esperti parlano già di un possibile 11 settembre.