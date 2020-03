Emergenza Coronavirus, scuole chiuse fino a metà marzo?

Coronavirus: probabile chiusura delle scuole fino al 15 marzo

La notizia non è ufficiale, ma sembra che la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina voglia formalizzare nelle prossime ore la chiusura delle scuole e delle Università fino a metà marzo.

Come riporta il Corriere, sembra che il Governo Conte voglia chiudere tutti gli edifici scolastici e le Università a partire da giovedì 5 fino al 15 marzo 2020.

Per le regioni più colpite dal coronavirus e con il maggior numero di infettati sarebbe la terza settimana di chiusura delle scuole.

Il Presidente dell’associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli sottolinea:

«Una decisione senza precedenti, ma la priorità è la salute pubblica».

Chiusura scuola per emergenza coronavirus: si attende la formalizzazione dell’annuncio

Ore di attesa prima che venga formalizzata la decisione di chiudere le scuole e le Università.

Per non interrompere la continuità didattica la portavoce della Ministra Lucia Azzolina spiega che la didattica sarà a distanza e saranno predisposti tutti gli strumenti telematici per la formazione continua.

Scuole chiuse: la formazione didattica non si ferma

A seguito del contagio del coronavirus, specie nelle regioni dell’Italia del Nord, gli istituti scolastici sperimentano nuove forme di apprendimento.

Sono centinaia di migliaia gli alunni a casa in questi giorni, 26.000 le scuole chiuse e 180.000 classi inattive.

Si tratta di una “quarantena didattica” che non ferma di certo l’offerta formativa telematica: grazie agli strumenti di E-Learning è possibile garantire la continuità del servizio pubblico a tutti gli studenti.

Ciò “ricalca” il modello adottato in Cina dove oltre 180 milioni di studenti ogni giorno possono studiare con lezioni in diretta, con tutor online e video-lezioni 24 ore disponibili.

La scuola deve attrezzarsi ad hoc per fare fronte all’emergenza coronavirus.

Lezioni via Facebook per i manager turistici

Per i manager del settore turistico sono state organizzate sei classi virtuali.

I manager del comparto turistico possono seguire lezioni di Problem solving e Innovation Management, di Accounting e di Business English.