Coronavirus, von der Leyen: annunciata iniziativa per finanziare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito

Una “ricetta” efficace messa a punto da Bruxelles per finanziare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito.

a sostegno degli strumenti di aiuto al reddito tipo la cassa integrazione, che dovrebbe mobilitare risorse fino a 100 miliardi di euro, sottolinea la Presidente Ursula von der Leyen.

“L’Ue è qui per aiutare, questo è per il futuro dell’Europa”,

twitta von der Leyen.

L’iniziativa di Bruxelles sta prendendo forma e somiglia a un meccanismo per emettere debito comune europeo.

La finalità della Presidente Von der Leyen è di modificare il Quadro finanziario pluriennale, il bilancio UE, per consentire emissioni di debito.

La proposta di Bruxelles è quella di revisionare le regole del bilancio UE, che è alimentato da quote di entrate doganali e dell’IVA e dai contributi degli Stati.

Nel prossimo recente futuro dovrebbe diventare un’ulteriore fonte di finanziamento a debito sui mercati garantito dal bilancio UE.

Ciò a condizione che tutti i governi degli Stati UE accettino e consentano di innalzare le soglie di emissione dei bond europei.

In un video la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sostiene che

“Se non ci sono ordini e le aziende finiscono il lavoro a causa di uno shock temporaneo come il coronavirus, non si dovrebbero licenziare i lavoratori, ma continuare a impiegarli anche se c’è meno lavoro”.