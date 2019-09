L’incontro per l’Unione Europea tra Giuseppe Conte e Ursula Von der Leyen è atto per verificare insieme la riforma su Dublino e gli investimenti sull’ambiente

Faccia a faccia per l’Unione Europea tra Conte e Von Der Leyen dove i punti di discussione sono molti ed è necessario verificare come muoversi.

L’incontro tra il Premier e il neo Presidente

E’ inziato alle 10.30 l’incontro tanto atteso, dopo che il nuovo Governo italiano ha incassato la fiducia di Camera e Senato.

La Presidente designata della Commissione Europea ha ufficializzato proprio ieri la nomina di Paolo Gentiloni, ora facente parte della sua squadra come Commissario Ue per gli Affari Economici.

L’incontro è atto a vedere insieme alcuni punti essenziali, dai migranti sino alla manovra di bilancio andando agli investimenti per l’ambiente e lo sviluppo del Paese stesso.

La Von der Leyen vuole riformare Dublino cercando di cambiare quelle che sono le regole sino ad ora utilizzate:

“è una questione che riguarda la solidarietà e non può dipendere da una posizione geografica”

Specificando che non deve essere una base sulla quale porsi, per assumersi maggiori o minori responsabilità in termini di sbarco.

I punti fondamentali in discussione

I punti fondamentali di questo incontro sono molti e si tratta anche di parlare della annosa manovra finanziaria con il blocco dell’Iva, i tagli al cuneo fiscale senza andare a rimaneggiare quota 100 e reddito di cittadinanza.

Si parlerà ampiamente del Regolamento di Dublino, Patto di stabilità e Mezzogiorno che sono secondo Giuseppe Conte:

“i tre obiettivi fondamentali e strategici per l’italia nell’interesse degli italiani”

