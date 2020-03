Coronavirus, le parole commoventi del “Paziente 1”: “Ora vorrei veder nascere la mia bambina”

Il paziente 1 è un po’ il simbolo della forza durante questa pandemia da coronavirus. Ora il suo unico desiderio è poter vedere la sua bimba nascere.

Il paziente 1 del coronavirus è fuori pericolo e da 11 giorni fuori dalla Terapia Intensiva. Ora vuole solo vedere la sua piccola nascere.

Il Paziente 1 fuori pericolo: le sue parole commoventi

Mattia è il paziente uno di Codogno, da 11 giorni fuori dalla Terapia Intensiva e in lotta per ritrovare la normalità in un mondo oramai cambiato e diverso da molti giorni.

Come si evince dalle pagine di Repubblica, dopo 28 giorni finalmente Mattia sta guarendo come ha confermato il primario del Policlinico di Pavia:

“lo abbiamo appena staccato anche dall’ultima macchina. ora piange perché è felice: sa che la vita gli ha regalato del tempo per vedere la sua piccola nascere”

Proprio il Primario tutti i giorni alle 18 chiamava la moglie di Mattia, per aggiornarla subito sulle sue condizioni di salute.

Mattia ora ha un solo desiderio:

“È l’unico desiderio che ho quello di potere assistere alla nascita di mia figlia. i dottori mi assicurano che ce la farò”

Parole lucide del paziente che sta superando al meglio questo momento difficile e che ha potuto rivedere sua moglie, seppur attraverso un vetro.

Le telefonate con il medico e la paura

La moglie ha lasciato il suo pensiero al Corriere della Sera:

“vivevo il momento della telefonata con attesa. alzavo sempre la suoneria al massimo”

Grazie ai tre medici che si sono occupati di questo caso, Mattia potrà forse tornare a casa la prossima settimana:

“sono dimagrito e sono in forma”

In attesa di lasciare il Policlinico e affrontare la sua nuova vita.