Coronavirus, paziente uno: la moglie incinta ritorna a casa e sta bene

Tra le tante brutte notizie del coronavirus anche qualcuna positiva: la moglie incinta del paziente uno sta bene ed è tornata a casa.

La moglie del paziente uno del coronavirus ora sta meglio e può tornare a casa. Ecco il suo stato di salute.

La moglie incinta del paziente uno torna a casa

La moglie dell’uomo di 38 anni di Codogno identificato come paziente uno è potuta tornare finalmente a casa. La donna è incinta di otto mesi ed è stata dimessa due giorni fa dall’Ospedale Sacco di Milano.

La donna era risultata essere positiva al test a seguito del ricovero del marito in Terapia Intensiva dopo aver riscontrato una polmonite (con risultato positivo al Covid – 19).

Dalle prime indiscrezioni dei media locali la donna è sempre stata asintomatica ma terminerà il suo periodo di quarantena a casa. La sua gravidanza procede nel migliore dei modi e la bimba è in ottima salute.

Il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la sua felicità:

“la giornata si conclude con una bella notizia. la paziente 2 in dolce attesa è stata dimessa”

Le condizioni di salute del Paziente 1

Durante la conferenza stampa dell’assessore al Welfare Gallera si è appreso che l’uomo di 38 anni identificato come Paziente 1 è ancora ricoverato in Terapia Intensiva a Policlinico di Pavia:

“intubato e stabile e viene curato con cocktail sperimentali di farmaci”

Nel mentre cresce il numero di contagi in Italia a ieri con un numero solo in Lombardia pari a 1820 (positivi al tampone) – 877 sono ricoverati in ospedale – 209 in terapia intensiva mentre in isolamento presso il proprio domicilio 411: