In Brianza tra gli ultimi contagiati c’è una neonata di soli 4 mesi ricoverata in ospedale, il drammatico racconto della mamma Laura.

A soli 4 mesi Nora è stata colpita dal coronavirus ed è stata ricoverata in ospedale per le necessarie cure. Ecco il drammatico racconto della mamma accanto alla sua piccola contagiata dal virus.

L’infezione da coronavirus non colpisce solo gli anziani.

Dalla metà di febbraio anche in Italia è giunta prima nelle due “zone rosse” di Codogno e Vò Euganeo è scoppiato in Italia il contagio da Covid-19 che si è poi diffuso a macchia d’olio.

La situazione al momento appare in drammatica crescita con più di 31mila contagi e quasi 3000 morti, solo 475 nella giornata di ieri.

Dalle notizie che vengono divulgate non sempre dal mondo scientifico ma spesso tramite fake news, il virus colpirebbe solo gli anziani.

Ciò non corrisponde alla situazione reale che, seppure con una preponderanza di pazienti deceduti e gravi con età avanzata e presenza di più patologie, vede anche numerosi giovani nelle terapie intensive come riferito anche dal direttore dell’OMS.

Laura mamma di Nora 4 mesi racconta il calvario in ospedale

Una delle per fortuna poche storie di bimbi colpiti dal Covid-19 arriva da un centro in Brianza, Lombardia.

I genitori della piccola Nora hanno voluto raccontare la loro storia per far capire l’importanza di non sottovalutare il virus.

La neonata di soli 4 mesi è infatti finita in ospedale proprio per l’infezione da coronavirus, contratta probabilmente da un familiare, il nonno, risultato positivo.

Dal 14 al 18 marzo è stata dunque ricoverata in ospedale dove ha avuto le cure necessarie. La mamma Laura ha svelato come se n’è accorta:

“Aveva la tosse molto forte ed il respiro affannato”

Quindi la corsa in ospedale dove si è visto che la piccola desaturava in maniera sostanziale.

“Nel giro di 24 ore ci hanno detto che aveva il Covid-19”

A quel punto le cure più intensive si sono fatte necessarie:

“L’hanno attaccata alla macchina per il monitoraggio finché la saturazione non è tornata buona”

Ed i medici hanno trattenuto la piccola per ulteriori analisi come riporta Fanpage.

La mamma di Nora ha voluto mandare un messaggio a tutti per non sottovalutare la situazione: