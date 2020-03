Coronavirus, i dati dell’emergenza: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo

Ieri giornata più nera dall’inizio del contagio con 475 morti, l’Italia supera la Cina. Dal mondo dati in evoluzione, ecco gli aggiornamenti sul coronavirus.

La situazione del contagio da coronavirus sia in Italia che nel mondo è in continua evoluzione ed i dati non sono confortanti. Ecco i principali aggiornamenti sulla situazione sanitaria e politica.

Emergenza coronavirus in Italia, gli ultimi aggiornamenti

Mentre i dati di ieri sui contagi da Covid-19 danno una progressione aumentata fino a +475 morti in un solo giorno con un totale di 31.772 contagiati di cui 2.390 deceduti totali.

Le misure restrittive definite nel Dcpm del 9 marzo stanno però dando i loro frutti come ha affermato anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e andranno di certo prorogate per poter ottenere i successi sperati.

Anche il ministro dell’Istruzione Azzolina ha espresso appoggio a tale idea:

“Penso che si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile”

Per le scuole dunque si prospetta un’ulteriore periodo di chiusura ma al momento non è possibile dare una data specifica afferma la Azzolina poiché si deve osservare l’evoluzione dei prossimi giorni.

“Riapriremo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza”

La situazione più critica è di sicuro quella negli ospedali soprattutto delle zone più colpite.

Dall’ospedale di Bergamo è arrivato infatti un drammatico appello per la carenza di medici ed infermieri per far fronte all’emergenza.

La carenza riguarda anche i farmaci disponibili ed è l’Aifa ad annunciarlo :

“L’improvviso incremento della domanda per i farmaci ha creato delle carenze”

Nel frattempo proprio tra gli operatori sanitari non ultimi dei quali i farmacisti si stanno verificando casi di contagio e morti, dalla Valle d’Aosta arriva la notizia della morte del 64enne Lorenzo Repetto proprietario della farmacia a Saint Vincent.

All’estero la situazione progredisce

Dal resto del mondo le notizie riguardanti il numero di contagi da Covid-19 sono in aumento e la Ue ha definito un piano per scongiurare la mancanza di medicinali come riporta Tgcom24.

E’ stata creata infatti una riserva di farmaci e presidi per controllare la pandemia come ha dichiarato Janez Lenarcic commissario per la Gestione delle crisi.

Tali materiali saranno spediti agli Stati che ne hanno necessità in sostegno alle loro forniture essenziali.

Nel frattempo la Commissione Ue come ha espresso in un tweet Valdis Dombrovskis è: