Coronavirus isolato allo Spallanzani: chi sono le tre scienziate italiane

Sono state tre donne ricercatrici dello Spallanzani di Roma ad isolare il Coronavirus. Vediamo chi sono.

Concetta Castilletti, Maria Rosaria Capobianchi e Francesca Colavita, questi i nomi delle tre ricercatrici che hanno isolato il Coronavirus.

Orgoglio nazionale

Sono state tre ricercatrici italiane ad isolare il Coronavirus all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. La scoperta è stata fatta in poche ore. Le tre donne hanno ricevuto i ringraziamenti da parte del ministro della salute Roberto Speranza che le ha definite come un orgoglio per il paese. Come si legge su Fanpage, sulla sua pagina Facebook il ministro ha scritto:

“Ecco le tre donne italiane che hanno isolato la sequenza del coronavirus. Un orgoglio per il nostro Paese. Attraverso loro ringrazio tutti i ricercatori, medici, infermieri e personale che animano il nostro Servizio Sanitario Nazionale”.

Concetta Castilletti, Maria Rosaria Capobianchi e Francesca Colavita, sono loro le protagoniste che hanno il merito di aver isolato il virus di cui parlano tutti i media.

La scoperta permetterà di poter compiere dei passi fondamentali per poter creare delle terapie per sconfiggere l’epidemia e persino un vaccino.

Chi sono le tre scienziate

Il Laboratorio di Virologia dello Spallanzani è la 67 enne Rosaria Capobianchi, originaria di Procida. Lavora a Roma dal 2000 ed è laureata in scienze biologiche con specializzazione in microbiologia. La scienziata ha allestito e coordinato la risposta del laboratorio alle emergenze infettivologiche già in passato. Ecco perché lo Spallanzani è diventato un punto di riferimento per le ricerche di tutta italia.

La scienziata 30enne che ha contribuito alla scoperta è Francesca Colavita ed è nata a Campobasso. Nella sua carriera ha studiato anche il virus Ebola. Inoltre, ha lavorato in Sierra Leone. Ad oggi, il suo status è quello di ricercatrice precaria con un contratto di collaborazione allo Spallanzani.

La terza donna è Concetta Castilletti che si occupa dei virus emergenti. Il suo soprannome è mani d’oro. Nata nel 1963 è specializzata in microbiologia e virologia.