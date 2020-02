Coronavirus, “Isolato a Roma”: la scoperta a disposizione della comunità scientifica

Il coronavirus è uno degli argomenti che si aggiornano ogni minuto. Ora il ministro Speranza ha annunciato la scoperta che verrà messa a disposizione della comunità scientifica

Una notizia che sta facendo il giro quella della scoperta dell’Ospedale Spallanzani in merito al coronavirus.

La scoperta dell’Ospedale Spallanzani

I medici dell’ospedale Spallanzani hanno isolato il virus cinese, come da comunicazione del Ministro della Salute Roberto Speranza. Una operazione molto importante che potrebbe cambiare il corso degli eventi:

“ora abbiamo molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione”

Una scoperta funzionale per il futuro del virus e per la scoperta di un possibile vaccino:

“la scoperta verrà messa a disposizione della comunita scientifica internazionale”

Il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito ha evidenziato che l’Italia diventa così l’interlocutore di riferimento per questa importante ricerca.

Il Ministro della Salute Speranza ha inoltre messo il punto su quanto scoperto, sottolineando che bisogna considerare questo come un passo fondamentale per accellerare il contrasto di questa terribile epidemia:

“l’Italia ha uno dei servizi sanitari migliori al mondo e anche oggi lo ha dimostrato”

A Wuhan terminato l’ospedale per i malati

Intanto a Wuhan è stato terminato l’ospedale lampo per tutti i malati che hanno contratto il virus. Da domani inizierà ad accogliere tutte le persone che ne hanno necessità e sarà gestito interamente da medici militari.

Al suo interno ci sono circa 1000 posti letto.

Ma non arrivano solo “buone notizie”, infatti un uomo si è impiccato a Wuhan al fine di non contagiare tutta la famiglia. Lo ha riferito l’agenzia France24, evidenziando che l’uomo – non essendo stato accolto in ospedale – ha deciso di non tornare a casa e compiere il gesto estremo proprio per evitare di contagiare tutti quanti.