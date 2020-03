Il personale medico è la categoria che sta facendo di più i salti mortali per arginare il coronavirus. Ecco la foto che è diventata virale.

Si tratta di un’infermiera dell’ospedale di Cremona che dopo ore al lavoro con pazienti affetti da coronavirus, trova un po’ di tempo per il riposo.

Una foto emozionante

Continua a salire il numero dei contagiati da coronavirus e, gli ospedali italiani che si trovano nelle zone rosse, sono quasi al collasso. Ecco perché per il personale medico, costretto a turni massacranti, senza poter tornare a casa dalle proprie famiglie, sta diventando il simbolo della lotta al virus.

In particolare, è diventata virale, una foto scattata nell’ospedale di Cremona che ritrae un’infermiera, bardata con camice monouso e mascherina, riposa sulla scrivania dopo un turno massacrante di lavoro. A mo’ di cuscino la donna usa un lenzuolo piegato. Il momento è stato immortalato alle prime luci del mattino, verso le sei, dopo che l’infermiera aveva svolto il suo lavoro: tra prelievi e soccorso a chi, ricoverato in ospedale, è in condizioni più serie.

Simbolo dell’emergenza

L’immagine è stata eletta subito a simbolo dell’emergenza coronavirus che in Itali si sta fronteggiando in queste ore. Un’immagine che è stata pubblicata per la prima volta sulla rivista Nurse Times che tratta d’informazione sanitaria specializzata. Dopo la sua diffusione ed il suo essere diventata virale, sta commuovendo tutta Italia.

Proprio l’ospedale di Cremona è uno degli ospedali della zona rossa con il maggior numero di ricoverati per covid-19. Ecco perché il suo pronto soccorso è diventato invalicabile, proprio a causa della ormai limitata capienza.