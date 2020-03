Coronavirus, 22 milioni di mascherine e 5mila kit: emergenza in tutta Italia

Emergenza Coronavirus in Italia con restrizioni e ampliamento delle zone rosse. In attivo nuovi kit e mascherine per contrastare il contagio.

Sono in arrivo kit e mascherine per l’emergenza del virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Come si evince su Repubblica, stanno per arrivare 5000 postazioni di terapia intensiva: una mancanza che ha bloccato la situazione nel nostro Paese in termini di sanità.

Nn solo perché il Capo della Protezione Civile Borrelli ha confermato che sono in arrivo anche mascherine, guanti, tute e occhiali che verrannno distribuite dal 12 marzo così da raggiungere l’obiettivo prefissato entro il 30 aprile.

Uno sbocco dopo le polemiche con Germania e Francia oggetto proprio dell’ultimo Consiglio dei Ministri. Una operazione di emergenza che ha portato alla consegna immediata dei kit e mascherine entro quattro giorni così da allestire 5.000 postazioni di rianimazione.

Una gara della Consip dal costo di 185 milioni che verrà aggiudicata entro poche ore. Una gara che ha caratteristiche imperative e va oltre a quelle che sono le normali regole delle discipline d’appalto. Rapida, senza fronzoli e con la previsione che non venga “vinta” da una unica azienda al fine che possano tutti usufruire delle forniture in base al proprio magazzino.

Nonostante i dubbi, questa gara – da come si evince dal quotidiano – avrà una risposta positiva e e pieno successo, grazie anche alla pronta consegna.

La Protezione Civile ha realizzato inoltre un fine settimana in accordo con la società italiana Siare Engineering che procedure postazioni per la terapia intensiva che ha la disponbilità nel produrre e consegnare subito 320 pezzi.