Coronavirus, le indicazioni per limitare il contagio: i consigli del Ministero della Salute

Coronavirus, le indicazioni per limitare il contagio: i consigli del Ministero della...

Il Ministero della Salute ha spiegato quali siano le principali precauzioni da adottare per evitare il contagio da coronavirus.

Mentre in Italia cresce la paura del coronavirus, il Ministero della Salute offre 10 consigli per limitare il contagio.

Due vittime in Italia

Sono due le vittime italiane del coronavirus. La prima è Adriano Trevisan, 78enne ricoverato all’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova.

La seconda vittima è una donna lombarda. Oltre 250 persone sono state poste in isolamento, mentre sale il numero dei contagiati. Si tratta di un anziano di Cremona e un 67enne di Dolo, ora ricoverato nel reparto di rianimazione a Padova.

Mentre a Cremona restano chiuse le scuole, è atterrato questa mattina, all’aeroporto di Pratica di Mare, l’aereo dell’Aeronautica militare con a bordo 19 italiani in arrivo dal Giappone, rimasti bloccati sulla nave da crociera, Diamond Princess.

I consigli per limitare il contagio

Come riporta anche Fanpage, il Ministero della Salute ha diffuso in queste ore un opuscolo con dieci consigli per cercare di limitare il contagio da coronavirus.